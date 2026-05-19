インスタグラムを更新

バレーボール女子日本代表の宮部藍梨が17日、自身のインスタグラムを更新。モデル撮影に挑戦した際のカットを公開し、ファンから喝采を浴びている。

屋外で撮影された爽やかな一枚だ。白いトップスに身を包み、耳にはピンクとゴールドのエレガントなヘッドホンをつけている。髪に太陽の光が差し込み、どこか遠くを見つめるような表情を浮かべている。

宮部は自身のインスタグラムで実際の写真を公開。「実は、、ファッションシューティングなるものをコツコツとチャレンジしておりまして。みなさんに披露できるときがやってまいりました◎ これから、撮り溜めてきた写真も少しずつUPしていきますね」と報告した。さらに、オーディオ・ビジュアルブランド「バング＆オルフセン」のヘッドホンについて「今となっては移動中や集中したい時の1番の相棒です」と綴った投稿には、ファンから称賛のコメントが相次いで書き込まれた。

「なんて美しいのでしょう」

「バレーとモデルの2刀流」

「美し過ぎる」

「いやぁ、カッコよすぎ！」

「写真めちゃくちゃ良い！ 2枚目が特に好き」

「イケてますわ」

27歳の宮部は、米国のミネソタ大などを経て2022年からヴィクトリーナ姫路でプレー。12日に、チームから今季限りでの退団が発表されていた。コートを離れた“モデル姿”でもファンを魅了している。



（THE ANSWER編集部）