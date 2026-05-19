ブラジルサッカー協会は１８日、北中米Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表した。ＦＷビニシウス（Ｒマドリード）、ＦＷラフィーニャ（バルセロナ）らが順当に選出され、豪華メンバーが集結した。

地元メディアから国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に提出する５５人の予備登録メンバーリストに載ったと報じられたＭＦネイマールは、４大会連続のＷ杯選出となった。長年ブラジル代表の顔を務め、同国代表の通算最多得点記録（７９）を持つ３４歳は昨年１月に古巣のサントスへ復帰。昨季は左膝の負傷を抱えながらも最終節前の一戦でハットトリックを記録し、チームを残留に導く活躍を見せた。今月上旬のクラブの練習中にブラジル代表やＲマドリードで活躍したロビーニョの息子、ロビーニョ・ジュニオールに暴言を吐き、頬を殴りつけたと報じられたが、Ｗ杯への切符を手にした。

史上最多５度のＷ杯優勝を誇るブラジル代表は、２００２年日韓Ｗ杯以降は優勝から遠ざかっており、自国開催の１４年（４位）Ｗ杯以外は準々決勝で姿を消している。昨年５月には５度の欧州ＣＬ制覇を成し遂げた世界的名将のカルロ・アンチェロッティ監督を招聘（しょうへい）し、王国再建を託した。

ブラジルは１次リーグＣ組に入り、初戦は１３日にモロッコ代表、第２戦は１９日にハイチ代表、第３戦は２４日にスコットランド代表と対戦する。１次リーグの結果によっては、決勝トーナメント１回戦で日本と対戦する可能性もある。