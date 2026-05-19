いつも自分と他人と比べてしまう。容姿や会社、年収、出世スピード、恋愛や結婚、子どものことなど、比べても仕方ないことを比べて、そして落ち込む。そんな人におすすめの1冊がある。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書は一度きりの人生を心から満足のいくものにするための1冊。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

親のひとことにグサッとくる

会社員を辞めてフリーランスになって、私の毎日はずいぶん変わった。

好きな時間に仕事を始め、気が向いたら旅に出る。いつの間にかあれだけ欲しかった自由を手にしていた。

それでも憂鬱なことがないわけではなかった。

実家に帰るたびに親から、「それで安定しているの？結婚は？」と問い詰められる。

フリーランスという働き方自体、あまりピンと来ていない親だ。悪気がないのはわかっている。

確かに貯金は、会社員のころに比べるとかなり減ってしまった。

周囲を見渡せば、同世代はマンションを買ったり、昇進したりしている。

「本当にこれでよかったのか？」という感覚が、頭の隅にずっとあった。

特徴ワースト1：「世間の常識」を気にしすぎる

行動心理学とリーダーシップを研究し、これまで5万人以上と関わってきた池田貴将氏は、著書『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』でこう述べている。

「本当は自分が求めているものは別にあるのに、『みんなはこれをいいと思っているんだろうな』という思い込みで、ついそちらを目指してしまうことは少なくありません。」――『人生アップデート大全』より

本書によると、所有物・達成物・見た目・金銭・地位という5つの外的な基準に引きずられると、本来の充実感が損なわれるという。

当時の後ろめたさの正体は、たぶんここにあった。

親に言われるたびに、自分でも気づかないうちに、「世間から見てどうか」を基準に自分を測るようになっていた。

そうなると、自分が本当に欲しいものが何なのか、だんだんわからなくなってくる。

「親の思う成功」ではなく、「自分の成功」を生きる

独立して4年が経った今、収入は多くはないが安定してきた。華やかではないが、自分が選んだ道だという感覚だけはずっとある。

親の思う成功の形とは、かなりかけ離れてしまった。でも振り返ると、自分がかつて「こうなりたい」と思っていたことは、ほぼ実現していた。

手に入れたものの多さではなく、自分が何をできるようになったか。

その視点に切り替えるだけで、満たされない感覚の正体が変わってくる。

本書は、自分の行動を阻む思い込みを教えてくれる。

「自分の人生には、足りないものがある」と感じている人は、その足りないものは、世間からの刷り込みではないか、一度疑ってみてもいいかもしれない。

（本稿は『人生アップデート大全』に関する特別投稿です）