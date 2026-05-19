布面積どうなってるの!?KARA・ニコル、大胆肌見せで爽やかに弾ける「本当に伝説」

ガールズグループKARAのメンバー、ニコルが圧巻のスタイルを見せつけた。

去る5月18日、ニコルは自身のインスタグラムを更新。

【写真】布少なすぎない？ニコルが開放的に

キャプションには、「すごくときめいた。ありがとうございます」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、KARAが5月17日に延世（ヨンセ）大学の学祭「AKARAKA」に出演したときの裏側を捉えたものである。

（写真＝ニコルInstagram）

写真のなかのニコルは、延世と英語でプリントされたトップスに、大学の代表カラーである青のユニフォームらしき衣装を腰に巻き、ジーンズを合わせた。見事に割れた腹筋を披露し、健康的な魅力を際立たせた。

投稿を目にしたファンからは、「ああかわいすぎるぅー」「今日本当に伝説（泣）」「腹筋やば」といった反応が寄せられていた。

なお、ニコルが所属するKARAは、来る7月4〜5日、TOYOTA ARENA TOKYOで日本ファンミーティング「2026 KARA JAPAN FANMEETING：Hello, KAMILIA！」を開催予定だ。

◇ニコル プロフィール

1991年10月7日生まれ。ロサンゼルス出身の韓国系アメリカ人。2007年にKARAの1期メンバーとしてデビュー。2010年8月にリリースした日本デビューシングル『ミスター』の特徴的なダンスが話題となりブレイク。当時、フレッシュな印象を与える黒髪のショートヘアと、愛くるしい笑顔で多くのファンを虜にした。