【難解略語】「イエベ」が何の略か分かりますか？　あなたのタイプは…？

突然ですが、「イエベ」が何の略か知っていますか？

SNSを中心に話題…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「イエローベース」でした！

イエベとは、「イエローベース」の略語です。パーソナルカラー診断において使われる用語で、肌・髪・瞳などの色味が黄みを帯びているタイプの人を指します。

パーソナルカラーとは、その人が生まれ持った色素をもとに、似合う色を分類する考え方です。大きく「イエローベース（イエベ）」と「ブルーベース（ブルベ）」の2種類に分けられ、イエベはさらに「スプリング（春）」と「オータム（秋）」の2シーズンに分類されます。スプリングタイプは明るく鮮やかな黄みがかった色が似合い、オータムタイプは深みのあるアースカラーがよく映えるとされています。

イエベの方は一般的に、コーラルピンクやオレンジ、ブラウン、カーキなど温かみのある色との相性が良いといわれています。逆に、青みの強いピンクやラベンダーなどはやや馴染みにくい場合があります。

この概念はファッションやメイクの色選びに広く活用されており、自分のベースカラーを知ることで、より顔映りのよいコーディネートやメイクが楽しめるとして、近年SNSを中心に話題となっています！

次回の難解略語もお楽しみに！

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