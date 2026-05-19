“三角形キープ”が曲がらない！クラブを「胸で振る」感覚を覚えよう

「なかなかうまくならない」「練習やラウンドもモチベーションが上がらない。」

そんなゴルファーたちにステキな笑顔でゴルフが楽しくなる上達法を教えてくれる“ときめきワンポイントレッスン”でうまくなろう！

下半身主導ではなく「胸主導」でクラブを動かす

打球が曲がるときは、下半身の動きに対して上半身が遅れているのが原因かもしれません。上半身が遅れるとダウンスイングで軸が右に傾き、右ヒジが過度に曲がりすぎてしまう。すると、クラブが寝ながら下りてくる、フェースが開きやすくなるなどでフックやスライスが出る動きを引き起こします。

これを修正するために、両腕を胸の前でクロスさせたら体を右方向へ大きく回す。次に下半身を固定したまま左へ回す、「上半身を積極的に回して振る」感覚をつかんでください。

下半身リードは「上半身の遅れ」に注意

下半身リードは間違いではないが、リードさせすぎるとクラブの重さに引っぱられて振り遅れる。そのまま打てばスライス、つかまえようとして手を返しすぎればフックが出てしまう

肩ではなく「胸を回す」が○

ダウンスイングで上半身を回すときは、肩を回すと左右の肩の動きがズレることがある。動かすのは「胸（みぞおち）」が○。両腕も自然と同じタイミングで下りてくる

「三角形キープ」でオールOK！

「上半身を積極的に回す」「胸を動かす」は、アドレス時に両肩と両腕で胸の前にできる“三角形をキープ”するとなおよし！ 三角形を作らせる練習器具もありますがアドレスからフィニッシュまで「三角形を崩さない、保つ」と意識するだけでも効果がありますよ。

三角形をキープすると、クラブと腕と体が同調性して動くので方向性のいいボールが打てる。スイング中、ヒジが曲がるポジョンでは三角形の形が変化するが、つねに三角形であることが大事。はじめはゆっくり動いて確認し、慣れてきたら徐々に振る速度を上げていこう

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

矢口愛理

●やぐち・あいり／東京都出身。埼玉栄高校、専修大学時代はともにゴルフ部女子キャプテンを務めチームを牽引。

23年JLPGAティーチングプロフェッショナル資格A級を取得。ステップアップツアーで腕を磨きながらレギュラツアー出場を目指している。

六甲国際GC所属。「※2026年4月現在」【Instagram】airi_0119

写真＝竹田誉之

協力＝エースゴルフクラブ赤坂