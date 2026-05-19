昨夜、酒田市の漁業関連施設に侵入して現金を盗んだとして、68歳の男が現行犯逮捕されました。

犯行を目撃した実習生による私人逮捕でした。

建造物侵入と窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、酒田市千日町に住む、無職の68歳の男です。

■宿舎に侵入した男とはちあわせ

警察によりますと、男はきのう（18日）午後6時59分ごろ、酒田市船場町2丁目にある漁業関連施設に侵入しました。

そして、この施設の宿舎で、漁業実習生のカネが入った小銭入れ1個を盗んだ疑いが持たれています。

ここで男は、施設の実習生と鉢合わせしました。

■その場で取り押さえる「私人逮捕」

小銭入れを盗むという犯行を目撃した実習生がその場で男を取り押さえて、午後7時ちょうどに現行犯逮捕となりました。その場で一般人が犯人を逮捕する私人逮捕（常人逮捕とも言う）となりました。

その後、関係者からの110番通報によって現場へ駆けつけた警察官に、男の身柄が引き渡されたということです。

警察が男の犯行動機や犯行の状況などの調べを進めています。