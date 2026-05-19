【ゴルフ】ブリヂストン勢がダブル快挙！女子ツアーは桑木志帆が通算15アンダーで4勝目、シニアは宮本勝昌が逆転で11勝目をマーク！勝利を支えた「TOUR B」の超絶スピン性能

国内のゴルフ界で、ブリヂストンの契約選手たちが圧倒的な強さを見せつけました！

2026年5月15日～17日にかけて開催された国内女子ツアーおよび国内シニアツアーにおいて、ブリヂストンと契約を結ぶ桑木志帆選手と宮本勝昌選手が、同週末に揃って見事な優勝を果たしました。

タフなグリーンコンディションや混戦を跳ね返し、勝負どころでピンをデッドに狙い続けた両選手の劇的な週末の模様と、その劇的勝利を足元から支えた高性能ゴルフボール「TOUR B X/XS」の強強エピソードをお届けします。

5月15日～17日に福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）で行われた国内女子ツアー「Sky RKBレディスクラシック」において、1位タイからスタートしたボール・クラブ・用品契約の桑木志帆が、最終日6バーディ、1ボギーの67ストロークでプレーし、通算15アンダーとして国内女子ツアー4勝目を挙げました。なお、4位タイにはボール・クラブ・用品契約の阿部未悠が入りました。

また、5月15日～16日にグリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）で行われた国内シニアツアー「リョーマゴルフ日高村オープン」において、3位からスタートした総合契約の宮本勝昌が、最終日1イーグル、5バーディ、2ボギーの67ストロークでプレーし、通算11アンダーとして国内シニアツアー11勝目を挙げました。なお、4位にはボール・用品契約の岩本高志、10位タイにはボール・用品契約の飯田耕正が入りました。

【優勝コメント】

Sky RKBレディスクラシックで４勝目を挙げることができました。今週はグリーンのコンディションが硬く苦戦しましたが「TOUR B XS」のボールとウェッジの相性が良く、多くのショットをピンに絡めることができました。ブリヂストンレディスではホステスプロとして２週連続優勝を目指して頑張ります。

【選手コメント】

今季1勝目を挙げることができて、とてもうれしく思います。今週はショットの安定感が非常に良く、その流れを最後まで維持できたことが優勝につながったと思います。特にアイアンは、距離感と方向性のイメージが出しやすく、難しい場面でも自信を持って振ることができました。今後も引き続き応援よろしくお願いいたします。

男女ツアーで同週末にブリヂストン契約選手が「67」を叩き出してアベック優勝するなんて、まさに『TOUR B』シリーズのポテンシャルの高さをまざまざと見せつけられた週末でしたね！特に桑木選手のピンデッドに攻めるアプローチショットは鳥肌モノでした。今週末はホステスプロとしての重圧がかかるブリヂストンレディス。勢いそのままに2週連続の栄冠を掴み取れるよう、みんなで熱いエールを送りましょう！