米１０年債利回り横ばい イラン情勢を巡り上下動＝ＮＹ債券 米１０年債利回り横ばい イラン情勢を巡り上下動＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間05:32）

米2年債 4.044（-0.025）

米10年債 4.585（-0.008）

米30年債 5.124（+0.008）

期待インフレ率 2.493（-0.022）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは横ばい。本日の市場はイラン情勢を巡り上下動した。朝方は米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案していると伝わった一方、ホワイトハウスは、イランの提案は実質的な内容ではないと見ていると伝わっている。ただ、終盤になるとトランプ大統領が明日予定していたイランへの攻撃を中止したと発表した。



各国でエネルギー高とインフレへの警戒感から利回りの上昇が確認されているが、本日は上げが一服している。



２－１０年債の利回り格差は+５４（前営業日：+５２）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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