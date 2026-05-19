「変更したい4点」

4月の自民党大会で高市早苗首相（総裁）は憲法改正に意欲を見せた。党は憲法にアップデートが必要だとして「変更したい4点」を公表している。今後どのような動きが想定されるのだろうか。

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高市氏は4月の党大会で「立党から70年、時は来ました」と、憲法改正の機運を高める主旨の発言を行った。自民党はこれまでに憲法改正について、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は堅持する方針を示してきた。一方、変えたいポイントとして、『安全保障にかかわる「自衛隊」の明記と「自衛の措置」の言及』、『大地震が発生した時などの緊急事態対応を強化』、『参議院の合区解消、各都道府県から1人以上選出」、そして『家庭の経済的事情に左右されない境域環境の充実』を挙げている。

高市首相

「本命視」報道

参議院の合区とは、2016年に誕生した「鳥取・島根」「徳島・高知」の選挙区である。高市氏は5月11日の参院決算委員会で、自民議員の合区解消に関する質問に答え、「地方の声をいかに国政に反映するかは民主主義に関わる重要な課題だ」などと述べた。

時事通信は14日、《「合区」改憲が本命浮上 自民・麻生氏、国民民主と連携模索》との題する記事を配信した。

「4つのポイントの中で参院選挙区の合区解消が本命視されているという内容ですね。参院で自民党と日本維新の会は少数与党で、麻生太郎副総裁や参院自民が国民民主党を連立に組み入れることを企図する中で、大義として合区解消が浮上しているとの見立てですね。麻生氏と国民民主の参院議員で幹事長の榛葉賀津也氏とは深い間柄で、これまで何度も麻生氏はそのホットラインを通じて国民民主を連立に引き入れようとしてきた経緯があります」

と、政治部デスク。まずは「合区解消」を全面に打ち出し、それと併せる形で「自衛隊明記」など他の3点も改正するという戦略を描いているようだ。

その一方、維新は、自衛隊の明記や緊急事態対応の強化の方を優先すべきとの姿勢を示しており、足並みの乱れを指摘する声もある。

憲法改正は党是だが

「2月の衆院選で大勝したことなどを受け、高市内閣の間に憲法を改正しなければもうずっとできないというのが大半の自民議員の認識だと思います。もっとも、憲法改正は党是とはいえ、その思いを忠実に背負っている議員が多いかというとそんなことはなく、むしろ少ないです。が、改正に消極的な姿勢は当然見せられず、改正の機運が高まっていることについて緊張感が徐々に増してきている印象ですね。やはりリスクが伴いますから」（同）

衆参両院の本会議で総議員の3分の2以上の賛成を経て改正案が発議されると国民投票が実施され、過半数の賛成が得られた場合に改正が成立する流れだ。

「改正の国民投票は内閣の命運を賭けるものとされ、仮に過半数を得られなければ政権が吹っ飛ぶ可能性も十分あります。そのリスクも踏まえて自民内に緊張感が高まっているということですね」（同）

改正は「いつ」なのか

改正待ったなしとなると「それがいつなのか」も重要だ。

「政治日程としては2027年9月の総裁選、28年夏の参院選が予定されており、特に“参院選に絡めての国民投票”は当然想定されます。総裁選で高市氏が無投票か無風で再選を果たして支持率も上向きであれば勝負しようという空気になっていくのではないかと見ています」（同）

そもそも憲法改正は国論を二分する可能性があり、なかでも9条に触れることはそれに拍車をかけると指摘されている。

「その点、今回報じられた合区解消は表向き国民の声を丁寧に拾うというスタンスを打ち出すこともできるので好都合と言えます。背景に国民民主の連立引き入れや合区エリアに自民の分厚い支持層が存在しているという点があるにせよ、ですね」（同）

デイリー新潮編集部