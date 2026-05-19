【週刊プレイボーイ23号】 5月25日発売予定 予価：690円

撮り下ろし特別ビジュアル「プレイボーイ版」

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集英社は、5月25日発売予定の「週刊プレイボーイ23号」にて、日本テレビ系の寄席演芸番組「笑点」とのコラボレーションを実施する。

本コラボは、「週刊プレイボーイ」と「笑点」がどちらも 2026年で60周年を迎えることを記念したもの。誌面では、「笑点」大喜利コーナーにレギュラー出演中のメンバーを「笑点版」と「プレイボーイ版」の2パターンで撮り下ろした特別ビジュアルを掲載する。

「笑点版」は、おなじみのカラフルな着物姿で、明るく楽し気なビジュアルとなっており、「プレイボーイ版」はダークスーツを身にまとい、笑点でのイメージカラーのネクタイをポイントにした“本物のプレイボーイ”を体現したビジュアルとなっている。

さらに、笑点レギュラーメンバー、三遊亭小遊三さんの「袋とじ」企画も実施。小遊三さん本人が“袋とじモデル”として登場し、自身がネタとしている「アラン・ドロン」になりきったグラビアを披露する。

撮り下ろし特別ビジュアル「笑点版」

三遊亭小遊三師匠の袋とじ企画「なりきりアラン・ドロン」

（C）前康輔／集英社