ともに60周年を迎える演芸番組『笑点』と週刊誌『週刊プレイボーイ』がコラボレーション。撮り下ろしたビジュアルが19日に公開されました。

1966年から放送が開始された『笑点』は、2026年5月で放送60周年を迎えました。同じく1966年に創刊された週刊誌『週刊プレイボーイ』（集英社）も今年で60周年を迎え、記念すべき年に2つのコンテンツによるコラボが実現しました。

1つは、『笑点』レギュラーメンバー全員の「笑点版」と「プレイボーイ版」の、ふたつのパターンで撮り下ろされた特別ビジュアル。「笑点版」は、おなじみのカラフルな着物姿で、明るく楽し気なビジュアルとなっています。

そして、「プレイボーイ版」には、いつもと違ったダークスーツを身にまとい、笑点でのイメージカラーのネクタイをポイントにした、まさに“本物のプレイボーイ”を体現したビジュアルになっています。

さらにもう1つは、笑点レギュラーメンバー三遊亭小遊三さんの「袋とじ」企画。大喜利コーナーでは“袋とじ”をよくネタにしていますが、今回は本人自らが“袋とじモデル”として登場しています。

また、小遊三さんがネタにしている、アラン・ドロンさんになりきって、グラビア撮影も行われました。