「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

桜花賞を完勝して２冠奪取を目指すスターアニス。世代トップの能力の高さを改めて誇示してみせた。しかし、府中の２４００メートルは、全ての出走予定馬が未経験の舞台。距離延長の課題を克服して、昨年末の阪神ＪＦから続くＧ１・３連勝へ堂々と突き進む。

主役の座は譲らない。桜舞台で輝いたスターアニスが樫の女王の座も手中に収める。前走は文句なしの完勝劇。好スタートを決めて中団のポジションでで脚を温存し、３角手前で寄られて首を上げるシーンも見られたが、この馬はそんなことでは止まらない。抜群の手応えで直線を向くと、スムーズにギアをチェンジ。鞍上の松山がゲキを飛ばすと同時にスロットル全開に達して、楽々と後続を突き放した。阪神ＪＦからぶっつけで臨んだが、改めて他馬との実力差を見せつける内容だった。

中間の雰囲気も抜群だ。１週前リハでは栗東坂路で単走追い。軽やかに駆け上がり、４Ｆ５７秒５−１１秒９をマークした。高野師は「リズムを感じながら最後まで馬なりで。リラックスしていたし時計も予定通りでした。動きや肉体、精神の全てで、前走よりいいコンディションになっている感触がある」と満足そうな表情を浮かべる。２冠奪取へ視界は良好といえる。

距離の壁も越えてみせる。６Ｆのデビュー戦から徐々に距離を延ばしてきたが、今度は一気に８００メートルの延長。しかし、厩舎の先輩である兄のバルサムノート（牡６歳）は障害オープンで活躍中。母父のダイワメジャーは２５００メートルの有馬記念で連続３着。「ＤＮＡのどこかには距離が持つ血が引き継がれているはず」と指揮官は笑う。「やってみないと分からないけど、ジョッキーは大丈夫そうだと教えてくれたし、あとは馬とウチの調教を信じてやるだけ」とトレーナーは力を込める。桜花賞の口取りでは、鞍上が「まず、ひとつ」と人差し指を突き立てた。初めて挑む府中の長い直線でも、最高の輝きを放つ。