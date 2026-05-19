「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

１８年７月に『ツイッターから広がったスマートレイアー応援の輪 “姐さん”の走りに今後も注目』という記事を書かせてもらった。

同年の宝塚記念の前に“姐さん”ことレイアーを担当していた加藤公太助手（現調教師）から「今までパドックでレイアーの横断幕を一度も見たことがない」という信じがたい話を聞いたので、私が会社の旧ツイッター（現Ｘ、うま屋 デイリースポーツ競馬班）を通じてファンに呼びかけたところ…という内容だ。

結果として、宝塚記念では２枚、引退レースとなった有馬記念では１１枚もの横断幕が掲げられ、感謝感激した次第。それゆえ、レイアーの４番子に当たるスマートプリエールのことはデビュー時から注目していた。

「子馬の頃から“モノが違う”と言われていたそうです」と話す加藤公師は、待望の産駒重賞初Ｖに喜びもひとしおだ。恐らく、トレーナーとなった彼にも、レイアーとチュウワウィザードの子孫から“恩返し”される日が来るに違いない。

レイアーの子は母譲りの堅実さをベースに、父の距離適性をストレートに伝えている。父エピファネイア×母父ディープインパクトはアリストテレスやオーソクレース、アクアヴァーナル、ディヴァインラヴらがおり、スタミナ勝負は望むところだ。樫の舞台での大仕事を期待したくなる。