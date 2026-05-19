「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

クラシック初騎乗となる今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が快挙に挑む。コンビを組むジュウリョクピエロは、前走で忘れな草賞を２馬身半差で快勝して芝では２戦２勝と底を見せていない。舞台は府中の２４００メートル。芝変わり＆距離延長で能力を発揮しているパートナーにとっては、秘めたポテンシャルを最大限に生かせる絶好のシチュエーションだ。勝てば女性騎手として初めてのクラシック制覇。このレースに懸ける熱い想いをお届けします。

◇ ◇

ＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で注目を集めている今村聖奈にプレッシャーはないのか？

デビュー年のＣＢＣ賞でテイエムスパーダに騎乗し、ＪＲＡ重賞初騎乗で初制覇を成し遂げ、その年にＪＲＡ５１勝を挙げて女性騎手による年間最多勝利記録を更新した。当時の重圧はかなりのものがあったはず。それを乗り越えて今がある。

「１年目は自分を保とうとしたけど、保ちきれなかったところがありました。プレッシャーを乗り越えたとは言い切れないです」と率直に振り返った上で、「その経験があり、５年目になった今は、以前より見える視野が広くなったと思っています」と自己分析する。未熟だった当時の自分をしっかりと受け止め、糧にしている。今回は大きな挑戦となるが、重圧に押しつぶされることはないだろう。２２歳にしてそれだけのキャリアを積んでいる。頼もしいと感じた。

これは記者の勝手なイメージだが、重賞初騎乗初制覇を達成したように、何かを持っているジョッキー。それをこの大一番で発揮するのではないかと思っている。（デイリースポーツ・小林正明）