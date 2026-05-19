1966年の放送開始から5月で放送60周年を迎えた日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）が、同じく1966年に創刊した週刊誌「週刊プレイボーイ」（集英社）との意外性のあるコラボレーションが実現した。

ひとつは、「笑点」レギュラーメンバー全員の「笑点版」と「プレイボーイ版」の、ふたつのパターンで撮り下ろした特別ビジュアル。「笑点版」は、おなじみのカラフルな着物姿で、明るく楽しげなビジュアル。「プレイボーイ版」は、いつもとはガラッと違うダークスーツを身にまとい、笑点でのイメージカラーのネクタイをポイントにした、まさに“本物のプレイボーイ”を体現したビジュアルになっている。

もうひとつは、笑点レギュラーメンバー、三遊亭小遊三の「袋とじ」企画。大喜利コーナーでは「袋とじ」をよくネタにしているが、今回は本人自らが“袋とじモデル”として登場。また、小遊三がネタにしているアラン・ドロンになりきって、グラビアを撮影。袋とじを開くと、禁断の“ヌードシーン”もあるとか、ないとか。

いずれも5月25日に発売される週刊プレイボーイ23号に掲載される。