「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

桜花賞を完勝して２冠奪取を目指すスターアニス。世代トップの能力の高さを改めて誇示してみせた。しかし、府中の２４００メートルは、全ての出走予定馬が未経験の舞台。距離延長の課題を克服して、昨年末の阪神ＪＦから続くＧ１・３連勝へ堂々と突き進む。また、データ班はラフターラインズをイチ推し。強烈な末脚を武器にフローラＳを制して主役候補に名乗りを上げた。Ｇ１初挑戦で一気に頂点まで駆け上がるか。

▼傾向（過去１０年）

牝馬クラシック第２弾。桜花賞馬の成績は不、１３、１、不、１、８、１、１、２、９着（不は不出走）。

▼人気

１番人気〈６・１・０・３〉

２番人気〈１・４・３・２〉

３番人気〈２・０・１・７〉

４番人気〈１・１・１・７〉

５番人気〈０・０・１・９〉

１番人気の信頼度は高め。勝ち馬全頭が４番人気以内と大荒れは期待薄。

▼所属

美浦〈５・５・１・６２〉

栗東〈５・５・９・８６〉

東西に大差なし。

▼ステップ

桜花賞〈７・５・６・５７〉

フローラＳ〈２・３・１・３５〉

忘れな草賞〈１・０・１・１１〉

スイートピーＳ〈０・１・０・１１〉

勝ち馬全頭、馬券圏内３０頭中２６頭が桜花賞、忘れな草賞、フローラＳ経由。

▼前走内容

勝ち馬９頭が３着以内かつ、負けても０秒２差以内。同８頭が４番人気以内に支持されていた。

▼キャリア

勝ち馬全頭が３〜６戦で、同７頭が４着以下なし。

▼実績

勝ち馬９頭に重賞Ｖ、もしくは忘れな草賞勝ちがあった。

▼馬体重

勝ち馬８頭が前走時に馬体重４７０キロ以下。大型馬は苦戦傾向。

▼決め手

逃げ〈０・０・０・１０〉

先行〈１・４・１・２９〉

差し〈７・５・６・６７〉

追込〈２・１・３・４２〉

逃げ馬の勝利は０４年ダイワエルシエーロが最後で、過去１０年は馬券圏内ゼロ。勝ち馬９頭が前走の４角を５番手以降で通過。また、同８頭がメンバー３位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 減点ゼロはラフターラインズのみ。減点１の馬もいないため、データ上では断然の存在だ。ケタ違いの末脚を武器にＧ１初挑戦でタイトルを奪取するか。（記録室）