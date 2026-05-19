データ班が猛プッシュするラフターラインズ

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　「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

　桜花賞を完勝して２冠奪取を目指すスターアニス。世代トップの能力の高さを改めて誇示してみせた。しかし、府中の２４００メートルは、全ての出走予定馬が未経験の舞台。距離延長の課題を克服して、昨年末の阪神ＪＦから続くＧ１・３連勝へ堂々と突き進む。また、データ班はラフターラインズをイチ推し。強烈な末脚を武器にフローラＳを制して主役候補に名乗りを上げた。Ｇ１初挑戦で一気に頂点まで駆け上がるか。

　▼傾向（過去１０年）

　牝馬クラシック第２弾。桜花賞馬の成績は不、１３、１、不、１、８、１、１、２、９着（不は不出走）。

　▼人気　

　１番人気〈６・１・０・３〉

　２番人気〈１・４・３・２〉

　３番人気〈２・０・１・７〉

　４番人気〈１・１・１・７〉

　５番人気〈０・０・１・９〉

　１番人気の信頼度は高め。勝ち馬全頭が４番人気以内と大荒れは期待薄。

　▼所属　

　美浦〈５・５・１・６２〉

　栗東〈５・５・９・８６〉

　東西に大差なし。

　▼ステップ　

　桜花賞〈７・５・６・５７〉

　フローラＳ〈２・３・１・３５〉

　忘れな草賞〈１・０・１・１１〉

　スイートピーＳ〈０・１・０・１１〉

　勝ち馬全頭、馬券圏内３０頭中２６頭が桜花賞、忘れな草賞、フローラＳ経由。

　▼前走内容　

　勝ち馬９頭が３着以内かつ、負けても０秒２差以内。同８頭が４番人気以内に支持されていた。

　▼キャリア　

　勝ち馬全頭が３〜６戦で、同７頭が４着以下なし。

　▼実績　

　勝ち馬９頭に重賞Ｖ、もしくは忘れな草賞勝ちがあった。

　▼馬体重　

　勝ち馬８頭が前走時に馬体重４７０キロ以下。大型馬は苦戦傾向。

　▼決め手　

　逃げ〈０・０・０・１０〉

　先行〈１・４・１・２９〉

　差し〈７・５・６・６７〉

　追込〈２・１・３・４２〉

　逃げ馬の勝利は０４年ダイワエルシエーロが最後で、過去１０年は馬券圏内ゼロ。勝ち馬９頭が前走の４角を５番手以降で通過。また、同８頭がメンバー３位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　減点ゼロはラフターラインズのみ。減点１の馬もいないため、データ上では断然の存在だ。ケタ違いの末脚を武器にＧ１初挑戦でタイトルを奪取するか。（記録室）