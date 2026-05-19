ドジャースの勢いを止められるのか。ナ・リーグ西地区の火種が、サンディエゴで一気に燃え上がる。

ドジャースは１７日（日本時間１８日）、敵地エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に１０―１で大勝し、フリーウェイシリーズを３連勝で締めた。佐々木朗希投手（２４）が７回４安打１失点、無四球８奪三振とメジャー自己最高級の快投。４回には大谷翔平投手（３１）の２点適時打、アンディ・パヘス外野手（２５）の２点適時打などで一挙５点を奪い、終盤にも加点した。３連戦の合計スコアは３１―３。２９勝１８敗でナ・リーグ西地区首位を守り、王者の馬力を見せつけた。

その直後に待つのが、１８日（同１９日）から敵地ペトコパークで始まるパドレスとの３連戦だ。パドレスも２８勝１８敗で同地区２位につけ、ゲーム差はわずか０・５。首位攻防の色合いを帯びる同一区対決は、単なる５月のカードではない。２０２２年の地区シリーズでパドレスが１１１勝を挙げたドジャースを撃破して以来、両軍の対立は西海岸の覇権争いそのものになった。

地元紙「カリフォルニア・ポスト」は、パドレスを新たに預かる見込みのホセ・Ｅ・フェリシアーノ氏と妻クワンザ・ジョーンズ氏に焦点を当てた。夫妻は球団株式を３９億ドル（６２００億円という評価額で取得することで合意。故ピーター・サイドラー・オーナーの下で巨額投資に踏み切り、マニー・マチャド内野手（３３）との大型契約やフアン・ソト外野手（２７）の獲得でドジャースに牙をむいたパドレスが、再び「打倒ドジャース」の旗を掲げられるか。その答えは新オーナーの資金投入と覚悟にかかっている、というわけだ。

現状のパドレスは不思議な２位でもある。同紙はチーム打率がメジャー最下位、ＯＰＳも下位に沈む攻撃力を指摘。マチャドやフェルナンド・タティスＪｒ．外野手（２７）が本来の破壊力を示し切れていない一方で、メイソン・ミラー投手（２７）を軸にしたブルペンが支えている。

ただ、１６２試合を通じてドジャースと渡り合うには、打線と先発陣の厚みが足りない。だからこそ、今度の３連戦は順位表以上の意味を持つ。新オーナー体制が本気でドジャースを倒しに行くのか、それとも一時の健闘で終わるのか。ペトコパークの３日間は、パドレスの未来を占う試金石にもなる。