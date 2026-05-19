79歳歌手、80代を目前に控えて体力強化の考え方に変化 毎朝近所の仲間とラジオ体操
歌手の中尾ミエが、21日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
中尾ミエ ＝テレビ朝日提供
15歳で歌手デビューした中尾は、毎朝ご近所仲間とのラジオ体操を継続しているそうで、春にはお花見を楽しんだという。体力強化に関して、最近は少し考え方が変わり「まだできる」と過信する事が危ないとわかり、無理はしないそう。
少し前に不要品を大処分して、着れそうなドレス数枚をリメイク、新しいドレスに蘇らせたという中尾。30年前のドレスだった事を忘れるほど豪華なドレスに、黒柳も興味津々になる。
中尾ミエ ＝テレビ朝日提供
15歳で歌手デビューした中尾は、毎朝ご近所仲間とのラジオ体操を継続しているそうで、春にはお花見を楽しんだという。体力強化に関して、最近は少し考え方が変わり「まだできる」と過信する事が危ないとわかり、無理はしないそう。
少し前に不要品を大処分して、着れそうなドレス数枚をリメイク、新しいドレスに蘇らせたという中尾。30年前のドレスだった事を忘れるほど豪華なドレスに、黒柳も興味津々になる。