「普通ボブに飽きてきた、、」→【40・50代】一気に雰囲気変わる！「ボブウルフ」

いつものボブに少し飽きてきたら、レイヤーで軽やかな動きをつけるボブウルフに挑戦してみませんか？ 長さを大きく変えずにシルエットを変えるだけで、一気に雰囲気を変えられるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、新鮮な気分を味わえそうなボブウルフをご紹介します。

ミニボブレングスの爽やかプチウルフ

初夏にぴったりなミニボブレングスで、爽やかに仕上げたプチウルフボブです。トップをナチュラルに内側へ向かわせつつ、ベースは毛先だけを軽く外ハネに整えています。首元が露出することで抜け感が加わるため、季節の変わり目に合わせてすっきりと垢抜けられそう。

ミルクティーカラーのひし形ボブウルフ

肌なじみが良いミルクティーカラーを合わせた、大人可愛いひし形シルエットのボブウルフです。全体的に毛束を意識してレイヤーを入れることで、洗練された表情を引き出しています。首元の引き締まったシルエットと外ハネが抜け感を演出してくれるので、今のボブから軽やかに垢抜けたい人にフィットしそうです。

くすみブラウンの上品なプチウルフボブ

まとまりの良さとラフな雰囲気を両立させた、落ち着きのあるプチウルフボブです。トップはナチュラルな動きを活かして内側へ流し、ベース部分はくびれさせてから外側へ。クセ毛でも挑戦しやすいスタイルなので、気温や湿度が上がるこれからの季節のスタイリングもグッと楽になるかも。

明るめアッシュのカジュアルボブウルフ

明るめトーンのアッシュ系カラーで染め上げた、カジュアルな印象のボブウルフです。トップは高めの位置からレイヤーを入れて、ふんわりくしゃっとスタイリング。ベースは幅を狭めに整えて外ハネにしています。遊び心のあるスタイルを楽しみたい人や、定番スタイルからガラっと雰囲気を変えたい人にオススメです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。