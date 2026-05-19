激務で倒れたら「明日から給与を３分の１にする」宣言 → 最終的に「時給1000円」と言われ即行退職

会社のために身を粉にして働いても、いざ病気で倒れたときにどう扱われるかで、その企業の本性が透けて見える。

投稿を寄せた50代男性（事務・管理／年収450万円）は、以前勤めていた福祉施設の会社での過酷な体験を明かした。当時、所長として配属されたものの、わずか1年後、激務の末に脳出血で倒れてしまったという。

「早く出勤してくれとのことで３か月入院後に退院し」とあるように、会社から急かされて職場復帰を果たした男性。しかし、やっとの思いで出社した彼を待っていたのは、あまりにも身勝手な通告だった。（文：篠原みつき）

「今は、別の会社でちゃんと通勤、仕事しています」

男性が復帰初日に突きつけられたのは、到底受け入れられない条件だった。

「出勤したら麻痺を理由に、明日から給与を３分の１にすると言われ、労基入れてごねてたら、時給1000円のパート扱いにするからと言われ、速攻、辞めました」

激務で倒れた所長に対する扱いとは思えない。労基が介入してなお時給1000円のパートで買い叩こうとするのだから、間違いなくやばい会社だ。これ以上こんな組織で頑張る必要はなく、男性が即行で見切りをつけたのも当然だろう。

結局、仕事に支障が出るほどの後遺症ではなかったようで、その後について男性は

「今は、別の会社でちゃんと通勤、仕事しています」

と書いている。

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