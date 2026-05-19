◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）

第８７回オークス・Ｇ１は２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。阪神ＪＦ、桜花賞とＧ１・２連勝を飾ったスターアニスが、桜＆樫の史上１８頭目の牝馬２冠を達成できるかに注目の集まる一戦。管理する高野友和調教師（５０）＝栗東＝の熱い思いにヤマタケ（山本武志）記者が迫った。

絶対女王へ、最大の難関かもしれない。スターアニスは阪神ＪＦと桜花賞を勝ち、今年の３歳牝馬で唯一のＧ１ホース。それでも、高野調教師はオークスへの参戦を「挑戦」と表現した。

「距離ですね。１２００メートルでデビューした馬が１６００メートルまでの経験で、そこから８００メートル延びます。世間で血統的にもちょっと短めと言われているなかでもつのか。そこに対するチャレンジャーという位置づけです」

しかし、迷いはなかった。オークスへの参戦は桜花賞直後に発表された。

「Ｇ１を２つ勝つ絶対能力の高さがあって、競馬を上手に走れさえすれば、この２点において、３歳牝馬限定の２４００メートルならやれるのではという思いがあります。もしかしたら、距離が全然問題ない馬かもしれない。確信なんか全然ない希望的観測ですけどね。ただ、実際に乗って、競馬の世界を知る唯一の人間である松山騎手が『大丈夫』と言ってくれている。その言葉も入れた３点が（参戦の）理由です」

手応えを深めたのが桜花賞の走りだ。中団追走から突き抜け、２着に２馬身半差。圧勝だった。

「見た通り、めっちゃ強いなと思いました。正直、パフォーマンスは想定を超えていましたね。（これだけＧ１で安心できたのは）レイパパレ（２１年大阪杯）とマイルＣＳのジャンタルマンタル以来です。直線のなかばで『あっ、これ勝つわ』みたいな感じでした」

これまでＧ１１２勝中８勝が牝馬。８勝は現役トップを誇る。牝馬に強いというイメージが強い。

「関係者の方に『牡馬はもうちょっとやっていいんじゃないの』とたまに言われます（笑）。調教が軽いじゃないかと。それが牝馬にはいいんだろうなと思います」

確かに厩舎の馬の多くは追い切りで時計を求めない。例えば坂路では５４〜５６秒あたりが多い。

「正直、昔より追い切りを重要視しないようになりました。時計を出す以外の調教、普段の運動の方がものすごく大事です。走ることは嫌じゃないんだよという感じで、バランスよく走らせることを心がけています」

この中間は今まで通り、追い切り以外の火曜日や週末は広いＣＷコースで体を大きく使わせつつ、坂路も併用。１３日の１週前追い切りは坂路でしまい重点に５７秒５―１１秒９と負荷を強めることもなく、穏やかに整えた。

「成長は感じます。体の面です。乗り手は『力感もあるのに、軽さが増している。関節がスムーズになっている』と言っています。今回、スターアニスに距離をもたせるために特別なことは一切していません。自分たちの調教が距離をもたせることにつながっているだろうというふうに信じてやっています」

点ではない、線の調教には強い信念が流れている。牝馬２冠は決して高い壁ではない。（取材・構成、山本 武志）