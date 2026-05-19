吉沢悠、フリースクールに通う小学3年生の父役「父親として娘とどう向き合うのか」【コメント全文】
俳優・吉沢悠が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）の第7話（23日放送）にゲスト出演することが19日、発表された。主人公・浮田タツキ（町田）の父を演じる。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
タツキが勤めるフリースクール「ユカナイ」に通う小学3年生の安藤海音（池村碧彩）は、全国算数コンクールに出場を予定している。そんな海音の父・哲生を吉沢が演じる。
吉沢は出演にあたって「私が学生の頃は『先生の言うことは絶対』という空気がありましたが、このドラマを通して、教育のあり方が変わってきていることを感じます。父親として娘とどう向き合うのか、その関係性が物語を動かすひとつの要素になればと思っています」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
「ユカナイ」に通う娘の父親役を演じます、吉沢悠です。
フリースクールにはさまざまな理由で子どもたちが集まっていますが、この作品で初めてその存在を知りました。私が学生の頃は「先生の言うことは絶対」という空気がありましたが、このドラマを通して、教育のあり方が変わってきていることを感じます。
「勉強とは何のためにするのか」「学びの場とは何か」。ユカナイの空気には、そうした問いを考えさせられる瞬間があります。
父親として娘とどう向き合うのか、その関係性が物語を動かすひとつの要素になればと思っています。
よろしくお願いいたします。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
吉沢は出演にあたって「私が学生の頃は『先生の言うことは絶対』という空気がありましたが、このドラマを通して、教育のあり方が変わってきていることを感じます。父親として娘とどう向き合うのか、その関係性が物語を動かすひとつの要素になればと思っています」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
「ユカナイ」に通う娘の父親役を演じます、吉沢悠です。
フリースクールにはさまざまな理由で子どもたちが集まっていますが、この作品で初めてその存在を知りました。私が学生の頃は「先生の言うことは絶対」という空気がありましたが、このドラマを通して、教育のあり方が変わってきていることを感じます。
「勉強とは何のためにするのか」「学びの場とは何か」。ユカナイの空気には、そうした問いを考えさせられる瞬間があります。
父親として娘とどう向き合うのか、その関係性が物語を動かすひとつの要素になればと思っています。
よろしくお願いいたします。