杉本哲太、町田啓太の父役 以前は時代劇で共演「町田さんをきりつける役だった」【コメント全文】
俳優・杉本哲太が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）の第7話（23日放送）にゲスト出演することが19日、発表された。主人公・浮田タツキ（町田）の父を演じる。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
杉本は、教育熱心すぎたタツキの父・一樹を演じる。杉本は出演にあたって「今作品では町田さんのお父さん役ということでご一緒する事をとても楽しみにしております。親子としての距離感や空気が自然に立ち上がってくるような関係を丁寧に作っていけたらと思っています」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
町田さんとは以前、時代劇ドラマでご一緒したことがあります。その時は確か町田さんをきりつける役だったかと思います。今作品では町田さんのお父さん役ということでご一緒する事をとても楽しみにしております。親子としての距離感や空気が自然に立ち上がってくるような関係を丁寧に作っていけたらと思っています。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
【コメント全文】
町田さんとは以前、時代劇ドラマでご一緒したことがあります。その時は確か町田さんをきりつける役だったかと思います。今作品では町田さんのお父さん役ということでご一緒する事をとても楽しみにしております。親子としての距離感や空気が自然に立ち上がってくるような関係を丁寧に作っていけたらと思っています。