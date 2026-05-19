3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が18日に放送されたTBS系「テレビ×ミセス」（後8・55）に出演。現在の“悩み”を明かした。

大森が屋台の店主となってゲストと真剣トークする「おやっさん印の!元祖せっかち屋台」企画で、今回のゲストでプライベートでも親交のある男性グループ「M!LK」の佐野勇斗が登場。トークの中で、佐野から「悩みないの?」と尋ねられた大森は「悩みねぇ…そうっすね…」と神妙な面持ちになり、役作りのために頭に巻いていたタオルを思わず外して語り始めた。

大森は「この『テレビ×ミセス』が始まったりとか、いろいろと露出する場面が増えた。ありがたいことに」と切り出すと「その中で自分らがミュージシャンであることだったりとか…結局全部の作詞作曲、アレンジまでやってるからね。で、若井はどこまでいってもギタリストだし、藤澤はどこまでいってもキーボディストだから。それをもっともっと、ちゃんとそこに信念を持って時間を費やしてやらなきゃなって。別に悩んではないけど、改めて思うこともあるけどね」と葛藤を明かした。

また、「そこ（バラエティ出演の時間）を削りたいとかじゃなくて、時間を侵食されてるっていう意味じゃなくて」と補足しつつ「忘れちゃいけないものってやっぱりあるよねって話は毎日してる」とメンバー3人で話し合っていることを告白した。