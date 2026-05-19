横浜（神奈川１位）と浦和学院（埼玉１位）が４強入りを決めた。横浜はプロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）を、米大リーグ・ヤンキースが４人体制で視察。少なくとも日米１５球団が熱視線を送る中、試合は健大高崎（群馬１位）に逆転勝ちした。浦和学院は東京学館浦安（千葉２位）を８回コールドで下した。

今秋ドラフト１位候補右腕の投球に、メジャー球団スカウトが熱視線を送った。横浜・織田は健大高崎打線に２本のソロを浴びながら１５０キロ台の直球にカーブ、フォークなどを交えて７回１／３を５安打３失点、７奪三振。バックネット裏にはヤンキース、ドジャース、レンジャース、アストロズ、メッツ、ブルージェイズ、パドレスのメジャー７球団に加え、ＮＰＢも巨人、ヤクルトなど８球団が視察し、少なくとも日米１５球団が集結した。

特にヤンキースは、マリオ・ガーザ国際スカウトディレクターら４人体制で投球をチェック。同スカウトは「織田くんも含めて、日本球界のアマチュア選手をこれからも継続して視察する予定。将来的に日本のアマチュア球界から挑戦していく選手も増えるだろうと思っているので、市場を深く見ながら活動を続けていきたい」と語った。織田に関する評価は言及を避けたが、職位の高いスカウトを含む複数人体制の視察が注目度の高さを示していた。

試合は１点を追う８回１死二、三塁のピンチで、左翼手が内野を守る「内野５人シフト」の奇策で無失点に封じて流れを呼び込み、９回に逆転勝ちで４強入り。織田は８回途中でピンチを招いて降板となったが、今春の神奈川県大会では封印した内角球を解禁。課題と向き合いながらさらなる成長を目指しており、「（投球の）精度を上げていかないといけない。しっかりとゼロにこだわって投げたい」。才能あふれるその右腕に、今後も日米スカウトの熱視線が注がれることは間違いない。（小島 和之）