今日19日(火)も各地で暑さが続きます。こまめな水分補給を心掛けてください。日中の気温は、九州から東北にかけて、内陸を中心に多くの所で30℃くらいまで上がる予想です。西日本の一部では35℃に迫り、福島盆地など東北でも35℃くらいまで上がる所がありそうです。

最高気温 引き続き広く平年を上回る

今日19日(火)も、広い範囲で日差しが照り付けて、気温がハイペースで上がるでしょう。九州から東北にかけて、季節先取りの暑さが続きそうです。





最高気温は、九州から東海では昨日18日と比べると低めの予想ですが、それでも引き続き平年を上回る予想です。内陸を中心に30℃くらいの所が多いでしょう。昨日、全国で今年初めての猛暑日(最高気温35℃以上)となった大分県日田市と兵庫県豊岡市は、今日も35℃に迫る見込みです。関東甲信と北陸、東北は、昨日と同じかさらに高く、内陸は30℃を超える所が増えるでしょう。特に、東北は気温がグンと上がり、福島盆地や山形盆地をはじめ、一部で35℃くらいまで上がる予想です。なお、35℃以上となると、東北で今年初の「猛暑日」ということになります。真夏とは違い、この時期は湿度が低めですが、屋外での作業などをする際は熱中症に十分な注意が必要です。ノドが渇く前に、こまめに水分を補給し、定期的に休憩をとるようにしましょう。汗を多量にかいた場合、適度に塩分をとることも大切です。室内でも、暑さで体調を崩してしまう危険性があります。まだ5月だからと無理をせず、適切にエアコンや扇風機を使うようにしてください。

熱中症の症状

熱中症には、様々な症状があります。



はじめは「手足がつる」「立ちくらみ」「めまい」「生あくび」「筋肉痛」「筋肉のこむら返り」などです。また、汗が止まらない、あるいは、汗が出ないなど「汗のかき方がおかしい」というものもあります。



他にも「なんとなく体調が悪い」「すぐに疲れる」というのも初期症状です。また、周囲の方から見て「イライラしている」「フラフラしている」「呼びかけに反応しない」「ぼーっとしている」といった、いつもと違う症状も、熱中症を疑うポイントです。



症状が進むと、「頭痛」「嘔吐」「虚脱感」「倦怠感」「集中力低下」「判断力低下」などが起こります。



応急処置をしても症状が改善されない場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、ためらわずに救急車を呼んでください。