【経済指標】

【米国】

＊NAHB住宅市場指数（5月）23:00

結果 37

予想 34 前回 34



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・明日のイランへの攻撃計画を中止したと表明。

・攻撃を延期するよう要請を受けた。

・いつでもイランを攻撃できる態勢にある。



＊片山財務相

・Ｇ７の１日目の協議終了後に会見。

・金融市場では引き続き警戒が必要。

・債券売りに対し、各国で協調行動ということはない。

・ボラティリティには必要に応じていつでも適切に対応。

・原油の不当な輸出制限は控えるべき。

・先進ＡＩ、Ｇ７で協調した対応できることが重要。

・中国の輸出管理、Ｇ７として一致して協調する時。

・食料と肥料のサプライチェーン対応の必要性で一致。

・補正予算について、リスク最小化のため資金手当てしていく必要。

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