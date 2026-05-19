ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊NAHB住宅市場指数（5月）23:00
結果 37
予想 34 前回 34
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・明日のイランへの攻撃計画を中止したと表明。
・攻撃を延期するよう要請を受けた。
・いつでもイランを攻撃できる態勢にある。
＊片山財務相
・Ｇ７の１日目の協議終了後に会見。
・金融市場では引き続き警戒が必要。
・債券売りに対し、各国で協調行動ということはない。
・ボラティリティには必要に応じていつでも適切に対応。
・原油の不当な輸出制限は控えるべき。
・先進ＡＩ、Ｇ７で協調した対応できることが重要。
・中国の輸出管理、Ｇ７として一致して協調する時。
・食料と肥料のサプライチェーン対応の必要性で一致。
・補正予算について、リスク最小化のため資金手当てしていく必要。
【米国】
＊NAHB住宅市場指数（5月）23:00
結果 37
予想 34 前回 34
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・明日のイランへの攻撃計画を中止したと表明。
・攻撃を延期するよう要請を受けた。
・いつでもイランを攻撃できる態勢にある。
＊片山財務相
・Ｇ７の１日目の協議終了後に会見。
・金融市場では引き続き警戒が必要。
・債券売りに対し、各国で協調行動ということはない。
・ボラティリティには必要に応じていつでも適切に対応。
・原油の不当な輸出制限は控えるべき。
・先進ＡＩ、Ｇ７で協調した対応できることが重要。
・中国の輸出管理、Ｇ７として一致して協調する時。
・食料と肥料のサプライチェーン対応の必要性で一致。
・補正予算について、リスク最小化のため資金手当てしていく必要。