ダウ平均は上下動 イラン情勢を巡って情報が錯そう＝米国株概況
NY株式18日（NY時間16:22）（日本時間05:22）
ダウ平均 49686.12（+159.95 +0.32%）
S＆P500 7403.05（-5.45 -0.07%）
ナスダック 26090.73（-134.41 -0.51%）
CME日経平均先物 61515（大証終比：+855 +1.39%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上下動。本日はイラン情勢を巡って情報が錯そうしており、朝方は米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案していると伝わったことでダウ平均は上昇して始まった。交渉が最終合意に至るまでの間、制裁を停止することを米国側が受け入れたと伝わっている。
しかしその後に、イランから合意に向けた新提案が米側に提示されたが、ホワイトハウスは、イランの提案は実質的な内容ではないと見ているとの報道が伝わり、ダウ平均は下げに転じる展開。
ただ、終盤になるとトランプ大統領が明日予定していたイランへの攻撃を中止したと発表したことから、下げていたダウ平均は上昇に転じていた。
米国とイランの対立は膠着が続く中、米株式市場には高値警戒感が広がっている。中東情勢は２カ月超に渡り改善の兆しが見えず、ホルムズ海峡の実質的な閉鎖状態もいまだ解消の道筋が見えない。米株式市場はＡＩ主導で過去最高値圏に上昇しているものの、ここに来て高値警戒感が出てきている。
先週の米インフレ指標が予想以上に強い内容となった中、各国中銀の追加利上げ観測や、エネルギー価格上昇への対応として各国政府が財政支出拡大に動くとの観測から、世界的に利回りは上昇している。
米国とイランの不安定な停戦状態は４０日超続いており、ホルムズ海峡再開合意も依然として成立していない。トランプ大統領はイランへの不満を表明し、「時間は残されていない」と警告した。これに先立ち、ＵＡＥの原子力発電所がドローン攻撃を受けた。
ストラテジストは「短期的な強気材料が欠如していることで、債券市場への圧力（利回り上昇）が続き、それが過熱気味の株式市場にも波及する可能性がある」と指摘している。「市場不安を和らげるには、紛争沈静化の兆候が必要になる」と述べている。
また、別のストラテジストは「ＦＲＢが緩和バイアスを修正しなければ、ＦＲＢがインフレ対応でビハインド・ザ・カーブ（後手に回る）に陥ると市場は判断し、より高いインフレリスクのプレミアムを要求するようになる」と説明。ＦＲＢは６月会合も据え置きを決定し、その後は引き締め姿勢へ転換すると予想していると述べた。
ドミニオン・エナジー＜D＞が大幅高。取引開始前に電力大手のネクステラ・エナジー＜NEE＞が同社買収で合意と伝わった。株式交換による買収で、評価額は１株７５．９８ドル、総額約６７０億ドル。
リジェネロン・ファーマ＜REGN＞が大幅安。メラノーマ（悪性黒色腫）患者に対する後期段階の臨床試験が失敗したと発表した。
印刷サービスのブレイディ＜BRC＞が決算を受け大幅高。通期の１株利益の見通しを上方修正した。
オンラインデータのライブランプ＜RAMP＞が大幅高。仏パブリシスが、同社を約２５億ドルの現金で買収することで合意した。
モービルアイ・グローバル＜MBLY＞が下落。アナリストが同社のカバレッジを開始し、投資判断を「売り」としたことが嫌気された。目標株価を８ドルに設定。
バイオマリン・ファーマ＜BMRN＞が下落。同社は、ＥＮＰＰ１欠損症の１－１２歳児を対象とした「ＢＭＮ４０１」の第３フェーズの臨床試験で、主要評価項目の１つである、くる病の指標での改善を達成できなかったと発表した。
ダウ平均 49686.12（+159.95 +0.32%）
S＆P500 7403.05（-5.45 -0.07%）
ナスダック 26090.73（-134.41 -0.51%）
CME日経平均先物 61515（大証終比：+855 +1.39%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上下動。本日はイラン情勢を巡って情報が錯そうしており、朝方は米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案していると伝わったことでダウ平均は上昇して始まった。交渉が最終合意に至るまでの間、制裁を停止することを米国側が受け入れたと伝わっている。
しかしその後に、イランから合意に向けた新提案が米側に提示されたが、ホワイトハウスは、イランの提案は実質的な内容ではないと見ているとの報道が伝わり、ダウ平均は下げに転じる展開。
ただ、終盤になるとトランプ大統領が明日予定していたイランへの攻撃を中止したと発表したことから、下げていたダウ平均は上昇に転じていた。
米国とイランの対立は膠着が続く中、米株式市場には高値警戒感が広がっている。中東情勢は２カ月超に渡り改善の兆しが見えず、ホルムズ海峡の実質的な閉鎖状態もいまだ解消の道筋が見えない。米株式市場はＡＩ主導で過去最高値圏に上昇しているものの、ここに来て高値警戒感が出てきている。
先週の米インフレ指標が予想以上に強い内容となった中、各国中銀の追加利上げ観測や、エネルギー価格上昇への対応として各国政府が財政支出拡大に動くとの観測から、世界的に利回りは上昇している。
米国とイランの不安定な停戦状態は４０日超続いており、ホルムズ海峡再開合意も依然として成立していない。トランプ大統領はイランへの不満を表明し、「時間は残されていない」と警告した。これに先立ち、ＵＡＥの原子力発電所がドローン攻撃を受けた。
ストラテジストは「短期的な強気材料が欠如していることで、債券市場への圧力（利回り上昇）が続き、それが過熱気味の株式市場にも波及する可能性がある」と指摘している。「市場不安を和らげるには、紛争沈静化の兆候が必要になる」と述べている。
また、別のストラテジストは「ＦＲＢが緩和バイアスを修正しなければ、ＦＲＢがインフレ対応でビハインド・ザ・カーブ（後手に回る）に陥ると市場は判断し、より高いインフレリスクのプレミアムを要求するようになる」と説明。ＦＲＢは６月会合も据え置きを決定し、その後は引き締め姿勢へ転換すると予想していると述べた。
ドミニオン・エナジー＜D＞が大幅高。取引開始前に電力大手のネクステラ・エナジー＜NEE＞が同社買収で合意と伝わった。株式交換による買収で、評価額は１株７５．９８ドル、総額約６７０億ドル。
リジェネロン・ファーマ＜REGN＞が大幅安。メラノーマ（悪性黒色腫）患者に対する後期段階の臨床試験が失敗したと発表した。
印刷サービスのブレイディ＜BRC＞が決算を受け大幅高。通期の１株利益の見通しを上方修正した。
オンラインデータのライブランプ＜RAMP＞が大幅高。仏パブリシスが、同社を約２５億ドルの現金で買収することで合意した。
モービルアイ・グローバル＜MBLY＞が下落。アナリストが同社のカバレッジを開始し、投資判断を「売り」としたことが嫌気された。目標株価を８ドルに設定。
バイオマリン・ファーマ＜BMRN＞が下落。同社は、ＥＮＰＰ１欠損症の１－１２歳児を対象とした「ＢＭＮ４０１」の第３フェーズの臨床試験で、主要評価項目の１つである、くる病の指標での改善を達成できなかったと発表した。