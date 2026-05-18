ディオール「バックステージ」からハイライトとメイクキープミストが登場

「ディオール（DIOR）」が、「ディオール バックステージ」シリーズからハイライト スティックとメイクキープミストを5月29日に発売する。公式オンラインブティックおよび一部店舗では5月20日から先行で販売する。

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ディオール バックステージ シリーズは、ランウェイやフォトシューティング、レッドカーペット、イベントの舞台裏からインスピレーションを得たアイテムを展開する。

新作ハイライト ステイック「バックステージ グラッシー グロウ スティック」（全8色、各7040円）は、持ち運びに便利なスティックタイプのハイライト。とろけるようなバームテクスチャーが薄膜で密着し、フェイスはもちろん、目元、リップ、デコルテにも使用できる。フォーミュラにはチェリー オイルを配合し、長時間肌を保湿。ふっくらとした肌印象を演出する。

さまざまな肌色にマッチする8つのシェードを展開するほか（098 グレイズド ミントは数量限定色、080 グレイズド ブロンズは公式オンライン限定色）、クリアなグロッシーと、偏光ピグメントを配合したグレイズドの2つの質感を揃える。ホログラフィックに輝くディオール オブリークのロゴモチーフと、スティックの色と呼応するカラーを配したロゴ入りのシースルー パッケージを採用した。

メイクキープミスト「バックステージ エアーフラッシュミスト」（100mL 5830円）は、メイクフィックスから保湿まで叶える多機能アイテム。軽やかなミストがみずみずしいヴェールのように肌を包み、メイクアップ直後の美しい仕上がりをキープ。ヒアルロン酸配合で肌にうるおいを与えながら、水や汗、湿気に強く、にじみや色あせを防ぐ処方。メイクアップ前に使うことで肌を保湿し、メイクのりを良くするほか、メイクアップ中や仕上げに使用することでしっかりとフィックス。ほのかに甘い香りでリフレッシュも叶える。

◾️ディオール：公式サイト