◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断

鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第87回オークス」（24日、東京）ではアランカール、スターアニス、ラフターラインズ、ドリームコア、ジュウリョクピエロをピックアップした。

ドリームコアは弟子の萩原調教師の管理馬。ひいき目かもしれませんが、馬体の張りも毛ヅヤもメンバー随一に見えます。まだキ甲が抜けていない成長途上の若馬なのに筋肉はボリューム満点。肩、上腕、前胸が非常に発達しています。後肢も実にたくましい。股からスネにかけての筋肉が盛り上がっています。首の短いマイラー体形。行きたがる面があるので2400メートルを掛からずに走れるかがポイントになる。ルメール騎手の腕の見せどころです。病に伏している萩原調教師へ良い知らせを届けてほしい。

≪心身ともに成長≫ドリームコアは2番人気に推された桜花賞が直線で伸び切れず9着。萩原師は「栗東入りしていい状態で臨めましたが内が止まらない馬場だった上に外を回る競馬では厳しかった」と分析する。東京は3戦全勝で、2月クイーンCを制した実績が光る。「右回りより左回りの方が現状加速しやすい印象を受けます。以前より肉体面、精神面ともに全体的にしっかりして成長を感じます。東京で改めて期待したい」と逆転戴冠を見据えていた。