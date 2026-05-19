◇大相撲夏場所9日目（2026年5月18日 両国国技館）

12場所ぶりに大関復帰の霧島が、顔面を強打し額などから流血しながらも平幕・若元春を力強く寄り倒し、3場所連続で9日目に勝ち越しを決めた。1敗で並んでいた小結・若隆景、平幕・翔猿がともに敗れたため、気迫の相撲で再び単独トップに浮上。大関・琴桜は平幕・豪ノ山にはたき込まれ早くも7敗目を喫した。

血のにじんだ顔が気迫の相撲を取り切った証だった。霧島は支度部屋に戻ると真っ先に鏡で顔や歯を確認。風呂場では「痛ー！」と叫んだ。痛そうな表情を浮かべながらも「大丈夫ですよ。このくらいで終わって良かった」とホッとした様子だった。

若元春に立ち合いから左を差し、「差されなくて良かった」と相手の左を封じた。頭をつけて、力強く寄り倒した後、俵付近に顔面を強打。「一瞬、（目の前が）暗くなった。時間がたって良くなった」と額などから出血した。尊富士を首投げで下した昨年の夏場所9日目には右頬をすりむいたが、今年も根性で白星をもぎ取った。

前日に初日からの連勝が7で止まった。この日の朝、長女アヤゴーちゃんから「昨日は仕方ないから、今日頑張れ！」と激励されたという。愛娘のためにも負けられない一番を制し、勝ち越しを決めた。再び単独首位に浮上し、「これからです」と気合十分。2場所連続賜杯、東京場所初Vへ勝負の後半戦が始まった。（中村 和也）