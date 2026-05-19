◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断

鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第87回オークス」（24日、東京）ではアランカール、スターアニス、ラフターラインズ、ドリームコア、ジュウリョクピエロをピックアップした。

ラフターラインズは丸みのある柔らかい筋肉を前後肢にバランス良くつけています。ゴムまりのように弾力性に富んだ体つき。肩が立ち気味ですが、柔らかい首の使い方ができるので問題ないでしょう。胴が少々詰まった体形とはいえ、柔らかい筋肉と穏やかな立ち姿から2400メートル戦も克服可能です。スタッフの手入れが行き届いており、毛ヅヤは抜群。全体にもう少しパワーが欲しいが、体調はかなり良さそうです。フローラSの疲労も見られず、腹周りには余裕さえあります。最終追い切りで臨戦態勢が整うでしょう。

≪落ち着き好気配≫フローラSを制したラフターラインズは短期放牧を挟み、13日に美浦に帰厩。15日にWコースで行われた1週前追いは、3頭併せで7Fの長めからピッチを上げてラスト1F11秒3と素晴らしい伸びを見せた。小笠師は「オークスは距離が延びるので長めからやりました。メンタル面も落ち着いている。ゲートもこのままの感じで行けたら」と手応え。母系が“バラ一族”の良血馬に大仕事の期待を膨らませている。