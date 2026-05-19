サマースタイルアワード湘南予選

ボディコンテストのサマースタイルアワード湘南予選が17日、神奈川・横須賀市はまゆう会館で開催された。グラマラス部門に出場したタレントの風吹ケイが見事優勝。自身のインスタグラムで喜びを報告した。

この大会ではフィジーク、スポーツモデル、ビキニモデルなどの部門に加え、特別開催のグラマラス部門が行われた。“ガチ”で挑んだ風吹は「優勝しました！！！ ファンの皆様のおかげで推し選手賞もいただきました たくさんの投票ありがとうございました！！」と報告した。推し選手賞などを含め“3冠”となったようだ。

「自己満で出ること決めたけど 本当にたくさんの方に応援いただいて、みんなでとった一位です。本当に本当にありがとうございました！！！」とも感謝。ファンから様々なコメントが集まった。

「有言実行で努力されてきた成果ですね」

「めちゃくちゃかっこいい」

「本当にストイックによく頑張りますねー」

「茶髪も相待って凄いカッコいいです！」

タレント、俳優、グラビアなど多方面で活躍する風吹。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」での活躍が特に注目を集めた。



（THE ANSWER編集部）