インスタグラムで報告

プロレス界のビッグカップルに、海外でも驚きの声が続出した。世界最大のプロレス団体「WWE」で活躍する女子レスラーのIYO SKY（元・紫雷イオ）が17日、元新日本プロレスでWWEに移籍したNARAKU（元・EVIL）との結婚をインスタグラムで発表。日本、海外問わずファンが祝福したほか、WWE所属の仲間たちからも反響が集まっている。

IYO SKYは2人で撮ったウェディングフォトを公開。「いつも温かい応援をしてくださる皆さまへ。私事ではございますが、この度、WWE所属のNARAKU（元・EVIL）と、同じくWWE所属のIYO SKY（元・紫雷イオ）は、夫婦であることをご報告させていただきます」と、NARAKUと2人の署名が入った文面も画像で投稿した。

2007年に「紫雷イオ」のリングネームでデビュー後、18年に単身渡米しWWEへ入団。驚異的な身体能力と華麗な空中技を武器に、女子世界王座を獲得するなど全米でトップクラスの人気を誇る女子レスラーの結婚に、コメント欄には海外ファンからも反響が続々と寄せられた。

「綺麗！」

「彼女は既婚者になってしまった」

「おめでとう!!!!」

「Mr evil , Ms Sky」

「ええええっ！？ でも、2人とも本当におめでとう」

「おめでとう、Iyo。幸せになってね」

さらに、WWE所属のチェルシー・グリーンやナイア・ジャックスからも「ついにーーーーっ!!!!」「IYO、最高！」とコメントが寄せられ、祝福ムードに包まれていた。



（THE ANSWER編集部）