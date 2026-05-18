5/22(金）発売【ユニクロ アンド セシリー バンセン】ローンチパーティに潜入

【ユニクロ】からホットなニュースが到着！ 新しいコラボレーションライン【UNIQLO and Cecilie Bahnsen（ユニクロ アンド セシリー バンセン）】が、2026年5月22日（金）から発売スタートします。今回は、それを記念して【ユニクロ】有明本部で開催されたローンチパーティのもようをお届け。合わせて、新作もチェックしてみて。

これまでにないロマンティックムード全開のコラボレーション

【ユニクロ】が新たにコラボレーションしたのは、2015 年にコペンハーゲンで設立された【セシリー バンセン】。北欧らしいミニマリズムとクチュールのクラフトマンシップを融合させたラグジュアリーブランドで、繊細でロマンティックなドレスやブラウスを日常に提案するスタイルが、世界で注目を集めています。

“Shapes of Poetry”というコンセプトのもと、【セシリー バンセン】の温かみのある洗練されたデザインに、【ユニクロ】ならではの着心地や素材のこだわりを融合させ、これまでのコラボレーションとはひと味違う女性らしさ溢れるラインナップに。

送迎バスでパーティー会場に到着すると、今回のコラボレーションでシンボリックなモチーフとなっているお花のバス停が！

エントランスを抜け、パーティ会場へ。一便目のバスでやってきたので、まだ人影はまばらですが、このあとメディア関係者やインフルエンサーでいっぱいに。

さっそく、ドリンクとフィンガーフードをいただきます。

新作をまとったかわいい人々をスナップ！

会場の奥へ足を運ぶと、【ユニクロ アンド セシリー バンセン】の新作をまとったかわいい人たちが！

さっそくスナップ撮影スタート！ まずは、大人っぽいモノトーンスタイルのお2人。

【ユニクロ アンド セシリー バンセン】左：シャーリングTノースリーブ\2,990、シャーリングスカート\4,990 右：シャーリングワンピースノースリーブ（一部店舗にて販売）\5,990

フェミニンなシャーリングとフリルを、モノトーンで程よい甘さに。どちらも心地よくフィットする伸縮性があり、凹凸のある生地で肌の接地面が少ないので夏も快適そう！ 左の女性は、同素材、同柄のトップスとスカートをセットアップで着用。両方持っておけば、このようにワンピース風として着られます。

次は、Tシャツを取り入れたカジュアルなコンビをパチリ。

【ユニクロ アンド セシリー バンセン】左：シャーリングワンピースノースリーブ\5,990、グラフィックT\1,990 右：フリルT\2,990、シャーリングスカート\4,990

左の女性は、胸元にフラワーパッチがアクセントになったTシャツと、ノースリーブのシャーリングワンピースをレイヤード。甘さが緩和されたカジュアル感が魅力的！

右の女性は、フロントからバックにかけてフリルが施されたTシャツを、黒のシャーリングスカートでスタイリング。ワンツーコーデなのに、フリルとシャーリングのおかげでシンプルになり過ぎず、洒落た空気感が漂います。

鮮やかな赤のワンピースをまとった女性もかわいい！

【ユニクロ アンド セシリー バンセン】左：シャーリングTノースリーブ\2,990、シャーリングスカート\4,990

フィット & フレアなシルエットとショート丈のトップスで、スタイルアップ効果◎。タウンユース以外に、リゾート地でも映えそうです。

お礼を言って去ろうとしたら、「今度は私が撮るね」と持っていたチェキで撮影してくれました（笑）。

全ラインナップが展示されたスペースも

【ユニクロ アンド セシリー バンセン】のファーストコレクションは、ウィメンズ8型とガールズ5型。大人とキッズで、ペアリングコーデが楽しめるのも特徴のひとつになっています。

ワンピースでリンクしたり、

【ユニクロ アンド セシリー バンセン】左：シャーリングワンピースノースリーブ\5,990、GIRLS シャーリングワンピースノースリーブ（一部店舗にて販売）\3,990

やさしいピンクで色おそろにしたり。

【ユニクロ アンド セシリー バンセン】左：グラフィックT\1,990 右：GIRLS グラフィックT\1,290、GIRLS シャーリングスコート\2,490

そして、このコラボレーションで目を引くのは、女心をくすぐる甘いディテール。フリルのランダムな配置や大胆さ、細やかなシャーリング、パフスリーブなどは、これまでの【ユニクロ】ではあまりなかったディテール。

【セシリー バンセン】らしいフラワーデザインは、アイテムによって、刺しゅうパッチやメタリックプリント、刺しゅうなどさまざまな技法で取り入れられていて、温かみのあるクラフト感が素敵。

どれもこれも、大人ロマンティックな世界観が楽しめるものばかりです！

全国【ユニクロ】店舗で展開されますが、フルラインナップは79 店舗と公式オンラインストアにて販売予定。ぜひ、早めにチェックしてみて。

senior writer：Momoko Miyake