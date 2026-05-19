東前頭２枚目・義ノ富士が西前頭３枚目・王鵬を寄り切り、５連勝で６勝３敗とした。２４歳のホープが来場所の新三役昇進に向け、勢いに乗ってきた。大関復帰の霧島は東前頭５枚目・若元春を寄り倒し、額から流血しながらも勝ち越しを決めて単独トップに立った。大関・琴桜は西前頭４枚目・豪ノ山にはたき込まれて７敗目。１敗の霧島を小結・若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤凌駕の５人が１差で追う。

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１９７０年代のテレビ番組ではないが、「あっと驚く琴勝峰」である。取組前の予想は、もし琴勝峰が勝つなら若隆景に中に入られ、外四つから両上手を取って根こそぎ持っていくしかないと思っていた。

それが頭で当たる立ち合いから顎を引いて脇を固めて体を丸めて一気に前に攻めた。腕もしっかり伸びて左から押っつけながらのハズ押し。若隆景に回り込む余力を与えなかった。これまでは小手先で取る相撲が目立った。こういう相撲なら１９１センチ、１７２キロの大きな体が生きてくる。

新関脇で６勝３敗は立派だ。あえて注文をつけるなら、いきなり２ケタを狙おうと思わないこと。８勝とか９勝とかの勝ち越しを重ねて地力を付けてほしい。２０２５年の名古屋場所。１３勝２敗で初優勝した翌場所は３勝１２敗。地力がなかったということだ。一夜限りの花火ではなく土台を固めてから大関という大輪を咲かせてほしい。（スポーツ報知評論家）