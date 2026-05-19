バレーボール女子日本代表の紅白戦「ミズノマッチ」が１８日、東京・代々木第二体育館で開催された。紅組には石川真佑、秋本美空ら、白組には佐藤淑乃、北窓絢音らが入った。特別ルールの４セットマッチで行われ、白組が３−１（２５−１１、２５−２０、２２−２５、２５−１９）で勝った。

女子日本代表同士の熱い戦いに、会場が沸いた。主将でエースの石川率いる紅組と、佐藤淑率いる白組。石川が繰り出す強打での大量得点にひるまず、白組も負けじと食らい付き、第１、２セットを奪った。

第３セットからは石川がベンチに下がり、紅組の和田、秋本が試合をつくった。１８−２１の場面では、和田の右からの一打で流れを引き寄せると、秋山の左からのアタックで逆転し、１セットを奪い返した。しかし、白組が第４セットで流れを取り戻し、最後は宮部の強打でとどめを刺した。

女子日本代表は、６月からのネーションズリーグ（ＶＮＬ）で世界を相手に戦う。石川は「優勝を目指してチームが戦うことで、その先にもつながってくる。ＶＮＬも試合を重ねるごとに課題が見えてくると思うので、１試合１試合つぶしていきながら優勝を達成できたら」と力を込めた。