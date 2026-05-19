「辞退しろ」「世界で戦えない」辛辣な“不要論”すら力に変える長友佑都──賛否を巻き起こす時点で“偉大”【日本代表】
「辞退しろ」
「復帰戦の内容からも世界で戦えないと多くの人が思っています」
「コーチとして参入すれば良かっただけの話ではないか」
SNS上には辛辣な言葉が並ぶ。５大会連続のW杯メンバー入りを決めた長友佑都についてである。確かに今年のFC東京でのパフォーマンスは怪我もあり“代表クラス”とは言い難いかもしれない。正直、長友のW杯本大会での起用法が見えない部分もある。
ワールドカップで戦えるレベルにあるのか。チームを鼓舞する役割ならスタッフでいいのではないか。長友の選出を巡っては、そうした不満の声がSNS上に溢れている。
しかし、本人は動じていない。５月17日の代表選出会見の席でも落ち着いた表情、口調で不要論を一蹴している。
「長友が入ったことで賛否両論があるみたいですが、みんなワールドカップが終わる頃には称賛しかないでしょう。そのぐらい自信を持って、魂を持って、日本だけじゃなく世界を巻き込んで戦いますので、見ていてください」
むしろ批判は長友の大好物だ。批判があればあるほど、長友の手のひらで踊らされている。そんな感覚さえある。
それにしても、世の中にこれだけのムーブメントを巻き起こすのだから驚かされる。「ワールドカップ、日本代表」をライト層にも認知してもらううえで「長友佑都」は絶大な影響力がある。
不要論すら力に変える長友。日本代表において、ここまで賛否を巻き起こせる選手はそう多くない。それだけ長友という名前が、日本サッカー界に深く刻まれている証でもある。
良くも悪くも世の中の関心を集める。そうそうできることではない。長友がいかに偉大か。今回の不要論からはそんな側面も見えてくる。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
「復帰戦の内容からも世界で戦えないと多くの人が思っています」
「コーチとして参入すれば良かっただけの話ではないか」
SNS上には辛辣な言葉が並ぶ。５大会連続のW杯メンバー入りを決めた長友佑都についてである。確かに今年のFC東京でのパフォーマンスは怪我もあり“代表クラス”とは言い難いかもしれない。正直、長友のW杯本大会での起用法が見えない部分もある。
ワールドカップで戦えるレベルにあるのか。チームを鼓舞する役割ならスタッフでいいのではないか。長友の選出を巡っては、そうした不満の声がSNS上に溢れている。
「長友が入ったことで賛否両論があるみたいですが、みんなワールドカップが終わる頃には称賛しかないでしょう。そのぐらい自信を持って、魂を持って、日本だけじゃなく世界を巻き込んで戦いますので、見ていてください」
むしろ批判は長友の大好物だ。批判があればあるほど、長友の手のひらで踊らされている。そんな感覚さえある。
それにしても、世の中にこれだけのムーブメントを巻き起こすのだから驚かされる。「ワールドカップ、日本代表」をライト層にも認知してもらううえで「長友佑都」は絶大な影響力がある。
不要論すら力に変える長友。日本代表において、ここまで賛否を巻き起こせる選手はそう多くない。それだけ長友という名前が、日本サッカー界に深く刻まれている証でもある。
良くも悪くも世の中の関心を集める。そうそうできることではない。長友がいかに偉大か。今回の不要論からはそんな側面も見えてくる。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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