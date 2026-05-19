巨人の戸郷翔征投手（２６）が“３度目の正直”で今季初勝利をつかむことを誓った。１９日のヤクルト戦（いわき）で今季３度目の先発登板予定。チームは６連勝中とあって「いい流れが来ていると思いますし、僕もチームの波に乗りたい。１球１球を大事にしていきたい」と覚悟を口にした。

ヤクルトとは今季初登板となった５月４日に対戦し、５回５失点で黒星を喫している。「借りを返したい」と雪辱に燃える。その一戦では３回に鈴木叶に３ランを許しただけに「ホームランが１番、試合の流れが変わりやすい。そこを一番気をつけたい」と本塁打厳禁を自らに課した。

海を渡った大エースの活躍に力をもらった。ロッキーズ・菅野が１６日（日本時間１７日）のＤバックス戦で日米通算１５０勝を達成。「入団してから一番関わってきた人。１５０はただの数字ではない」と勝利の重みを改めて感じた。すぐに祝福のＬＩＮＥを入れ「毎試合チェックしているよ」と返事があった。

高卒新人だった１９年に１軍デビューを果たし、２年目から先発ローテを担ってきた戸郷にとって、菅野はいつも“お手本”だった。言葉のみならず、背中でも示し続けてきてくれた先輩に「何とかいい恩返しをできれば。また一緒にユニホームを着てやる瞬間があると思うので。『悪くなったな』って思われないように、何とか耐えながらやりたい」。またともに戦える瞬間を信じ、奮闘を続ける。「試合に勝つのが先発投手の一番の評価ポイント。なんとか勝ちたい」。誰よりも戸郷自身が、白星を渇望している。（水上 智恵）