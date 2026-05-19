3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が18日に放送されたTBS系「テレビ×ミセス」（後8・55）に出演。人気男性グループのメンバー全員を自宅に招いたことを明かした。

大森が屋台の店主となってゲストとトークする「おやっさん印の!元祖せっかち屋台」企画で、今回のゲストの男性グループ「M!LK」の佐野勇斗が登場した。

プライベートでも親交のある2人。トークの中で、大森が「M!LK5人でさ、我が家に来てくれたじゃないですか」と、メンバー全員が自宅に訪れたことを切り出した。

これを受け、佐野が「そうですね」とうなずいた後に「これ初解禁?」と尋ねた。大森が「初解禁」と答えると「マジ!?」とうれしそうな表情を見せた佐野。

自宅での様子について、大森は「今後のM!LKの話とかさ、お互いどうだったとか話をしてね」と明かしつつ「朝の5時までね」と告白。また、大森は「次の日2時間後、7時現場入り」と寝ずに朝まで6人で語り合ったことを振り返った。

佐野は当時を思い出し、手を叩いて大笑いしつつ「びっくりしたね。本当に。朝起きてネット見てたら『大森元貴がCM会見』って書いてて…え?これいつのやつ!?だと思ったら『今日』って出てたから…マジ寝てねぇわ、この人…と思って」と驚いたことを振り返った。

対する大森は「まぁまぁまぁ。寝てるとかじゃないよ。もうね、充電はしてますから」と睡眠よりも心が充実したことを伝えた。