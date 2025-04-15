日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が１８日、北海道北広島市のＦビレッジで、日本ラグビー協会副会長の父・克幸氏（５８）が共同経営する玄米うどん専門店「絵空事（えそらごと）」の特別内覧会に親子で出席した。

清宮幸は「こうやって親子でいるのが不思議な感覚」と照れ笑いし「エスコンフィールドの目の前に父親のうどん屋さんができるのはすごく感慨深い」としみじみ。克幸氏は「本日が親子初共演でございます」と笑い、プロ９年目の愛息の成長に「ようやく大人の体になった。脂肪がそげ落ち、筋肉もついてきて、トップアスリートの体になたなと」と目を細めた。

同店のメニューは玄米粉で仕立てたグルテンフリーの麺が特長。Ｆビレッジ店が、この日グランドオープンを迎えた。

現在チームは借金２で４位。親子で試食した清宮幸は「普段からグルテンフリーをやっていて、胃がもたれなかったり、血糖値が上がりにくいので、いいパフォーマンスにつながっている」とＰＲすると「『絵空事』の麺をいっぱい食べて力をつけて、ブーストをかけたい」と“玄米うどんパワー”での逆襲を期した。