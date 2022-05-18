大好評の月イチ企画「X（旧ツイッター）で選手に聞きタイガー」の第2回は、福島圭音外野手（24）。支配下登録からプロ初安打、今季ここまで打率・260と売り出し中の「虎のケイン」にファンからの質問をぶつけた。（取材・構成＝松本 航亮）

【Q】野球以外にやってみたかったスポーツはありますか？（投手大好きライカちゃんさん）

【A】ボクシングですかね。毎年必ず、さいたまスーパーアリーナに総合格闘技を見に行きますよ。最近で言えば、井上尚弥選手と中谷潤人選手の試合を、ペイパービューを買って見ました。刺激になりますよね、やっぱり。

【Q】使われているサングラスがおしゃれだなと思うのですが、どこのメーカーのものですか？（磯部もちさん）

【A】ピンク色のものですかね。オークリーのもので、ナイター用、曇り用のサングラスです。デザインが好きだから…というより、ちょっとでも明るい色で見えやすくというイメージで、ピンクを使っていますね。

【Q】野球以外の特技、自慢はありますか？（のんのんさん）

【A】ピアノ、ギターを弾けるのはちょっと自慢ですかね。父、兄、姉もピアノを弾けて、音楽一家なので。ギターはコードが分かれば大体パッと弾けますね。さすがに入寮の時に持って来れなかったので、今はわからないですけど（笑い）。

【Q】福島選手のガッツの裏には癒やしも必要かと思います。何か癒やしはありますか？（明音さん）

【A】今はもう、しっかり寝るのが一番の癒やしですね。ちょっとでも寝たいんで。ユーチューブで雨音って検索して、ザーっていう音を聞きながら寝るのが最高ですね。

【Q】一番、仲良い選手は誰ですか？（ともやんさん）

【A】今は、嶋村と一緒に過ごすことが多いですね。同期、同学年も仲良いですよ。

【Q】4月19日に石黒選手が打席に立っていたときに、福島選手の手袋をつけていましたが、きっかけは何ですか？（まぐろさん）

【A】それこそ、石黒も仲良い同期、同学年の1人なので。同級生には特別な思いはありますし。僕も生き残るのに必死で、人のことを言う余裕はないですが、ファームにいる同級生たちが頑張っている姿を見てきたので。いつか一緒に1軍でできたらいいなと思っています。