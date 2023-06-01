現職と新人合わせて3人が立候補した新潟県知事選挙。告示後、迎えた初めての週末は各候補が政策を訴え、支持拡大に奔走しました。



県知事選挙には届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん（68）、新人の土田竜吾さん（38）、新人の安中聡さん（48）の3人が立候補しています。

告示後迎えた初めての週末。



【無・現 花角英世 候補】

「農業が元気になれば、新潟の食も魅力もさらに増し、さらに多くの人たちがやってくる。経済の好循環が始まります」



新潟市西区の農産物直売所で、活力ある新潟の実現を訴えたのは現職の花角さん。



【無・現 花角英世 候補】

「多くの人を呼び込んで経済を回していく。企業も、投資も、お金も呼び込んで、この新潟を元気にしていく。活力ある新潟をつくってまいりたい」



2期8年の実績も強調しながら支持拡大を図る考えです。



【無・現 花角英世 候補】

「私はこの2期8年間やってきたことのすべてを県民の皆さんに評価してもらいたいと思っている。原発の判断もあるでしょうし、仕事の進め方もあるでしょうし、そのすべてを」



一方、新人の土田さんは…



【無・新 土田竜吾 候補】

「職を賭さずに、県民に信は問わずに、県議会にその再稼働の判断を投げる形で原発再稼働のプロセスを進められた」



花角知事が原発再稼働容認の判断を下したプロセスには問題があると指摘。



【無・新 土田竜吾 候補】

「大きな政策判断が求められたときに、しっかりと県民の皆さんの思いを確認できるようにするために、常設型の県民党条例を制定させていただきたいと考えている」



県民の思いに寄り添うための政策を打ち出し県政の刷新を訴えています。



【無・新 土田竜吾 候補】

「花角県政全体の信を問わなければいけない。その思いで私は“今こそ信を問う”ということをキャッチフレーズの一つとして設定させていただいた」



この2人と一線を画すのは新人の安中さん。



【無・新 安中聡 候補】

「今の知事は『県民に信を問う』と言った以上はそれを守らなければいけなかった。もう1人の候補は何を言っているか、『プロセス問題だよね』以上です」



柏崎刈羽原発が立地する柏崎市で原発の停止・廃止を訴えました。



【無・新 安中聡 候補】

「問題のあるプロセスで実際に柏崎刈羽原発が動いた。その原発をどうするか、そのまま動かしていいんですかという話にならなきゃいけないんです、本当は。はっきりと柏崎刈羽原発の廃止を訴えさせていただいているところに、私を選んでいただける価値があるのかなと」



現職に新人2人が挑む今回の知事選。その訴えは日を追うごとに熱を帯びていきます。



運命の投開票日は5月31日です。