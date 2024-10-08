Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰの薮宏太（３６）が１８日、都内で、主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」の公開稽古を、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの橋本良亮（３２）らと行った。

旧約聖書「創世記」をベースにした世界的ファミリーミュージカルの４年ぶり日本版再演。奴隷から成り上がる主人公・ジョセフ役を薮が続投し、橋本はロックナンバーで魅了する国王ファラオ役で新風を吹き込む。

同じ事務所の薮と橋本は１０代から互いを知る間柄。橋本が、座長となる薮に冷やしキュウリの差し入れをおねだりすると、薮は「過去にそれを差し入れしてくださった方は草磲（剛）さんだけ」と明かし、笑わせた。

前回の初演では男っぽさが全開だったファラオ役。橋本版について薮は「ハッシーのファラオは、男らしさのなかに持ち前の甘さ、セクシーさがいいバランスである」と太鼓判を押した。

東京公演は６月１４日、パルテノン多摩と７月１９日〜８月９日、有楽町よみうりホール。大阪公演は７月１０〜１３日、ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＷＷホール。