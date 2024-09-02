Ｍ！ＬＫのメンバーで俳優の佐野勇斗（２８）が１８日、東京・中池袋公園で行われたアニメ映画「トイ・ストーリー５」（７月３日公開）の日本語版声優お披露目イベントに出席し、今作から登場する新キャラクターの声優を務めることが発表された。世界的アニメ「トイ・ストーリー」シリーズの最新作で、佐野は毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のおもちゃであるスマーティー・パンツ役として、人気シリーズの仲間入りを果たす。

会場に出現した配送箱の中から飛び出た佐野は「トイ・ストーリーの声優やります！」とピースサインを掲げた。集結したファン１００人は「佐野が登壇するイベント」という事前情報だけで、何のイベントかは知らされず。まさかのディズニー＆ピクサー最新作の声優発表となり、歓声が空を貫いた。

幼少期からトイ・ストーリーの大ファンで、米国本社のオーディションを経て、新キャラ役に大抜てき。憧れの世界に飛び込み、「すごくうれしかった。オーディション自体が久しぶりで、声のオーディションは初めてだった。『業界で一番トイ・ストーリーが好き』と言ってきたので、夢のよう」とはにかんだ。

今作で声優初挑戦。アフレコは全部撮り終わった後に「ファンだからこそ納得できず」に８〜９割を撮り直したという。米国本社から「キャラをよく理解している」と称賛され、「自分の人生を変えてくれた作品で、若い子たちが感じるものがあると思うので、邪魔したくなくて頑張りました」と胸を張った。

シリーズ第１弾の日本公開から３０年。大人になった今だからこそシリーズの魅力を感じており、「トイ・ストーリーは義務教育だと思っていた。物を大事にするとか、物には命があるとか。物に対する愛情も人に対する愛情もトイ・ストーリーから教えてもらった」と熱弁。自身のバイブルになったことを明かした。

最新作は「おもちゃＶＳデジタル」がテーマ。「現代のテーマに沿った内容になっているので、時代だなとも思う。いつものトイ・ストーリーと違う楽しみ方もできるし、昔からトイ・ストーリーが好きな人にとっても激アツ展開がある」と、ネタバレしないように猛アピールを繰り広げた。