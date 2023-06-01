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5月19日（火）の「相席食堂」は、日々の育児を楽しみながら頑張るパパたちが相席旅に出る「イクメンパパ相席」をお届けする。

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福岡県北九州市小倉にやって来たのは、“ベスト・ファーザー イエローリボン賞”と“イクメン オブ ザ イヤー”をＷ受賞したこともあるイクメンパパのユージ。実は、ハリウッド俳優の父と元ドミニカ大統領の曽祖父をもつ。そんなユージの登場に「JOYかどうかもわからない」と茶化すノブ。一方、「『ゴゴスマ』でよく見てる」という大悟は「ユージのほうがしっかりしてる」とフォローするが、小倉の街で声をかけたすべての人から「JOYさん」と言われるユージ。しかし、嫌な顔もせず、あっさり受け入れる！？

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大分県日田市にやって来たもうひとりのイクメンパパは “イクメン オブ ザ イヤー”を受賞したことのあるJOY。イギリス人の父とモデルの妻をもつ人気タレントだが、ユージとは異なり、オープニングからチャラすぎる！？ 早速、地元の人に聞き込みすると、ご当地グルメの“日田やきそば”を教えてもらう。店によって味が異なるようで、「JOYとユージぐらい違う」と例えられると、「一緒にされたくない！腹立つもん」と、ユージとは正反対の反応を見せる。さらに、「僕に会ったことで１日が楽しくなってくれたら嬉しい」と謎の上から目線。ここから千鳥の間でユージvs JOYのバトルが勃発！ 大悟はJOYに間違えられても控え目でナイスガイな“ユージ推し”、ノブは一緒にされることに怒る上から目線のチャラい“JOY推し”に分かれ、２人のタレント性のジャッジを開始する！

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小倉のご当地グルメは“焼きうどん”。ユージは九州の「ご当地麵総選挙」で１位に輝いた焼きうどん専門店で地元の２人と相席する。なんと、間違われたJOYになりきり、「ユージは俺の二番煎じ」と自虐的すぎる！？ 片や、日田市のご当地グルメ“日田やきそば”の元祖といわれる名店を訪れたJOYは親子３代のファミリーと相席。イクメンパパのはずが、変顔をしてもお孫ちゃんに完全無視され、勝負は両者ゼロポイントに。

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さらに、ユージは小倉で有名と言われている名物おじさんと遭遇。15年前から鉄棒にハマったという“ぐるぐるおじさん”はツッコミどころ満載だが、絶好のチャンスを活かせないユージにノブから“指導”が入る！ 一方、日田市のJOYも高校生たちの吹奏楽部演奏に遭遇。チアからポンポンを手渡されて乱入するも、イマイチ弾けず、大悟から“指導”が入る！

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なかなか、鮮やかなパンチを繰り出すことのできない２人。ユージは小倉城の桜まつりへ、JOYは屋台へ向かう。ようやくここから勝負が動き出す！ はたして、どちらが先にポイントを先取するのか？ そして、勝敗の行方は…！？

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。19日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。