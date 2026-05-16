イラン情勢の混迷は、長期化が必至だ。

高市首相が、これまで慎重な姿勢を示していた補正予算案の編成を検討する、と表明したのは、こうした現実を踏まえたのだろう。

ただし、市場ではすでに長期金利が上昇し、財政悪化に警戒が強まっている。政府・与党は市場の懸念に十分目配りし、規模や内容、財源を詰めることが重要だ。

首相は政府与党連絡会議で、２０２６年度補正予算案の検討を表明し、与党に具体策作りを指示した。「国民の暮らしに支障が生じないよう、必要に応じてタイムリーに対応する」と述べた。

政府は３月からガソリンなど燃料費の補助に巨額の資金を投じてきたが、基金や予備費を取り崩した結果、６月にも資金が底をつく可能性が指摘されていた。

さらに７〜９月の夏場の電気・ガス料金の補助を行う方針を新たに固めたことで、補正予算案の編成が不可避になったのだろう。

補正予算は一般に秋に編成されることが多い。夏前の編成に着手したのは、近年では、コロナ禍の２０年やウクライナ危機の２２年で、今回は異例の早さとなる。

国民の間にエネルギー危機への不安が強まっており、迅速に対応することは大切だ。

だが、心配なのは拡張的な財政と国債発行の増加を見越し、急上昇している長期金利である。

１年前は１％台半ばだったが４月末に２・５％に達した。１８日には一時、２・８％と約２９年半ぶりの水準になる急騰ぶりだ。

金利上昇は企業や家計の資金繰りの負担が増し、景気に悪影響を与えるだけでない。国債の利払い費を大幅に増やし、財政政策の柔軟さも奪うことになる。

市場から財政の信認を得るには、予算の効果を見極めて、いたずらに規模が膨張しないようにするとともに、補助を打ち切る時期を明確にする必要がある。

２３年に始めた電気・ガス料金の補助は、何度も延長を繰り返してきた。富裕層を含めた一律の補助を問題視する声もある。対象や規模は丁寧に絞り込んでほしい。

ガソリン価格を１リットルあたり１７０円程度に抑えている補助金は問題が多い。中東危機の長期化で節約の必要性が高まっているのに、逆に価格を抑えることで需要を増やすことになる。段階的な縮小方法も合わせて考えるべきだ。

財源を安易に赤字国債の発行に頼れば金利上昇や円安を招き、物価高も助長しかねない。財源は慎重な検討が求められる。