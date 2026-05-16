カネのためなら手段を選ばないということか。

人の命を簡単に奪い、高校生まで「捨て駒」にする犯罪グループの卑劣さに慄然（りつぜん）とする。

栃木県上三川町の民家に男らが押し入り、金品を物色して親子３人を殺傷する事件が起きた。警察はこれまでに、１６歳の高校生４人と２０代の夫婦を強盗殺人容疑で逮捕した。高校生は実行役、夫婦は指示役とみられる。

殺害された６９歳の女性には、刺し傷などが２０か所以上あった。白昼に起きた凶悪極まりない事件は、地域を震撼（しんかん）させた。

指示役とみられる夫婦は横浜市在住で、高校生もすべて神奈川県内に住んでいた。高校生をどのように集め、なぜこの家を狙ったのか。高校生たちは一体どんな気持ちで犯行に加わったのか。家族は事前に気づかなかったのか。

警察は、ＳＮＳなどでつながり、離合集散を繰り返す「匿名・流動型犯罪グループ」（トクリュウ）の犯行とみている。未熟な少年を募って実行させた犯罪が、成人なら最高刑が死刑の強盗殺人だったことに背筋が凍る。

トクリュウを巡る犯行がここ数年、頻繁に起きている。「ルフィ」を名乗る男らのグループが東京都狛江市の住宅に押し入り、高齢女性を死なせる事件が２０２３年に起きて、表面化した。

この時の実行犯は１９〜５２歳だったが、今回の実行犯４人は１６歳である。低年齢化が進んでいるのだとすれば、事態は深刻だ。指示役の悪質性が高いことは言うまでもないが、誘いに乗った高校生たちの責任も重大だ。

栃木の事件は、１か月前から、現場周辺で不審な車や人物の目撃情報が相次いでいた。警察は事件前日を含めて数十回パトロールし、被害者宅に防犯カメラを設置するように指導もしたという。それでも事件を防げなかった。

トクリュウによる過去の事件では、実行犯が、途中で離脱しようとしても「家族に危害を加える」などと脅され、犯行を強要されるケースが多かった。

今回はパトロールで周辺の警戒を強化していた中での犯行だ。事前の警戒も抑止につながらなかった。ストーカー被害を訴えた人に貸与する緊急通報装置を住人に渡すなど、一歩踏み込んだ対策が必要だったのではないか。

警察庁は、ＳＮＳ以外の実行役募集のケースも含めて、捜査体制を強化してもらいたい。逮捕された夫婦に指示をした人物がいないか捜査を進めねばならない。