沖縄県知事選（８月２７日告示、９月１３日投開票）を巡り、公明党の対応が焦点となっている。

対抗馬の新人を支援する自民党、現職を推す立憲民主党の双方から連携を期待されているためだ。公明内ではこれまで戦ってきた現職への拒否感が強いものの、連立を解消した自民との全面協力も難しく、自主投票とする案も浮上している。

公明の三浦信祐選挙対策委員長は１８日、読売新聞の取材に「県民にとってふさわしいリーダーは誰かという視点で議論している。（決定に向け）現場とコミュニケーションを深くとっていきたい」と述べた。

知事選は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する「オール沖縄」勢力から支援を受ける玉城デニー知事（６６）に、自民が推す古謝玄太・前那覇市副市長（４２）が挑む構図となる見通しだ。オール沖縄には立民や共産党などが参加している。

自民内では、今回の知事選でも公明との連携への期待が根強い。２０１８、２２年の知事選で公明と協力して玉城氏と戦い、公明内から「今回も共産が推す現職を支援することはない」（県本部関係者）との声が出ているためだ。革新県政が続く中、１９９８年の知事選で自民と公明が協力し、保守系の稲嶺恵一知事を誕生させた経緯もある。

ただ、両党は昨年１０月に連立を解消し、「これまで通りの協力とはいかない」（公明幹部）のも実情だ。公明は来春の統一地方選に向け、立民、中道改革連合の両党と党本部レベルで連携強化を進めている。立民は前回選では玉城氏に推薦を出した。

こうした複雑な状況を踏まえ、玉城氏は今回、政党からの推薦を受けない方針で、立民も支援にとどめる見込みだ。立民の田名部幹事長は１０日、那覇市内での県連大会出席後、記者団に「必ずしも全て一致せずとも、応援で団結できたらいい」と語った。

自民と立民の間に立たされた公明内では、自主投票とする案も出てきている。公明幹部は「我々の判断次第で、立民、中道改革との連携に大きなしこりを残す可能性もある」と頭を抱えている。